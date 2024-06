Se sei una fan della serie Netflix e vuoi portare il fascino aristocratico dell’era Regency nella tua casa, ecco alcuni consigli per arredare in stile Bridgerton.

Bridgerton, la serie prodotta da Netflix basata sulla serie di romanzi di Julia Quinn, è arrivata alla terza stagione, incentrata sul personaggio di Colin Bridgerton e divisa in due parti. La prima metà è stata rilasciata il 16 maggio 2024, e la seconda metà lo scorso 13 giugno.

Ogni stagione segue le storie d’amore di uno dei fratelli Bridgerton e con il suo mix di romanticismo e intrighi ambientati nell’epoca della Reggenza inglese, noto anche come periodo Regency, la serie è diventata un vero e proprio fenomeno culturale, influenzando sia la moda che l’arredamento.

Se anche tu sei tra i fan di questa serie, in questo articolo vedremo come trasformare tutti gli ambienti della tua casa in un’ode all’estetica Bridgerton, dai mobili ai complementi di arredo ai dettagli più minuziosi.

Arredare casa in stile Bridgerton: lo stile Regency

Prima di addentrarci nei singoli elementi di design, è importante comprendere il gusto, l’estetica e i tratti distintivi dello stile Regency. Questo periodo abbraccia i primi decenni del XIX secolo, dal 1811 al 1820, quando in Inghilterra il Principe Reggente, Giorgio IV, regnava in vece del padre Giorgio II.

Il periodo della Reggenza si caratterizza per un’estetica raffinata, che fonde influenze neoclassiche con dettagli decorativi opulenti.

Nell’architettura questo stile era caratterizzato dall’uso di forme semplici e lineari, ispirate all’antichità classica greca e romana. Gli edifici presentavano facciate simmetriche, decorazioni sobrie e un aspetto elegante ma senza eccessi. Negli interni invece lo stile Regency prediligeva il lusso e l’eleganza.

Era contraddistinto da arredi raffinati: i mobili erano realizzati in legni pregiati, come il mogano o l’acero. Divani, sofà e letti erano rivestiti da materiali preziosi come la seta, il velluto e il broccato. I motivi decorativi spaziavano da simboli e figure neoclassiche ai delicati pattern floreali inglesi. I colori erano spesso romantici, tenui e sofisticati, come il crema, il blu pallido, il verde salvia e il rosa antico.

Arredare casa in stile Bridgerton: il soggiorno, cuore elegante della casa

Il soggiorno in stile Bridgerton è il luogo dove l’eleganza regna sovrana. Per iniziare scegli mobili in legno scuro con intarsi delicati. Un sofà in velluto, magari in un blu pavone o verde smeraldo, sarà il pezzo centrale che cattura l’attenzione: abbinalo a poltrone rivestite in tessuti ricchi e dai colori complementari.

Un altro elemento chiave è il caminetto, ornato con uno specchio dorato e candelabri intricati. Sopra il caminetto, una grande opera d’arte con una cornice elaborata aggiungerà un tocco di grandiosità. Non dimenticare i dettagli come i tappeti persiani, i tavolini da caffè in marmo e i cuscini ricamati che completano l’atmosfera.

Sala da pranzo in stile Regency: un ambiente raffinato

Nella sala da pranzo arredata in stile Bridgerton si incontrano lusso e formalità. Crea un setting imponente con un tavolo in mogano massiccio, contornato da sedie imbottite con schienali alti. Per la biancheria da tavola, scegli tovaglie e tovaglioli in lino bianco con bordi ricamati.

Il centrotavola dovrebbe essere maestoso: ad esempio, un grande candelabro a più braccia in argento o cristallo, circondato da fiori freschi in vasi di porcellana. Per aggiungere quel tocco di opulenza tipico dello stile Bridgerton, appendi alle pareti piatti decorativi e specchi antichi.

Non dimenticare l’illuminazione: lampadari elaborati e lampade da parete con paralumi in seta diffonderanno una luce calda e invitante.

La camera da letto, un rifugio romantico

Per arredare la camera da letto nello stile lussuoso e opulento di Bridgerton scegli un letto a baldacchino, adornato con tendaggi in seta o velluto che scendono elegantemente ai lati. Anche la biancheria da letto dovrebbe essere lussuosa: opta per lenzuola in cotone egiziano e coperte ricamate.

I mobili, come cassettiere, comò e comodini, dovrebbero avere un aspetto classico con maniglie in ottone e dettagli scolpiti. Uno specchio antico a figura intera, magari con una cornice dorata, aggiungerà un tocco di glamour. Per un’illuminazione soffusa, scegli lampade da tavolo con paralumi in tessuto ricamato.

Dettagli e accessori: il tocco finale

Sono i dettagli a fare la differenza nello stile Bridgerton: scegli complementi d’arredo come vasi in ceramica dipinta a mano, orologi da mensola e cuscini. I motivi floreali o damascati e le stampe paisley sono perfetti per aggiungere un tocco di charme vittoriano. Gli specchi con cornici elaborate amplificano la luce naturale, mentre i tendaggi pesanti in tessuti pregiati aggiungono quel senso di fascino tipico dello stile Regency.

Per le pareti, scegli carte da parati con motivi damascati o floreali, oppure pitture a tinta unita in tonalità calde. Le librerie dovrebbero essere ricche di volumi rilegati in pelle. Soprammobili in porcellana, statuette in bronzo e scatole laccate completeranno poi gli ambienti. Non dimenticare le piante: felci e piante da interni in vasi eleganti aggiungono all’ambiente un tocco caratteristico, oltre a migliorare l’aria.

Seguendo i nostri consigli potrai ricreare l’atmosfera incantevole e romantica di Bridgerton e rendere la tua casa un luogo di eleganza senza pari: ogni angolo della tua dimora rifletterà lo splendore dell’era Regency.