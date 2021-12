Arredare la camera da letto con colori rilassanti: guida agli accostamenti migliori

Scopri quali sono i colori e le loro combinazioni che creano un’atmosfera rilassante nella tua camera da letto per riposare mente e corpo.

Scegliere i colori giusti per arredare la camera da letto è fondamentale per creare un ambiente tranquillo e adatto a recuperare le energie dopo un’intensa giornata di studio o di lavoro.

I colori giocano un ruolo cruciale anche per la percezione dello spazio. Alcune tinte infatti, attraverso varie combinazioni, possono ampliare, allargare e allungare lo spazio delle camere da letto più piccole per alleggerire l’ambiente e renderlo più accogliente.

In generale, devi evitare colori troppo accesi e preferire tonalità pastello dall’effetto distensivo. Ecco allora alcuni consigli sulle tinte ideali per arredare la camera da letto con accostamenti cromatici che aiutano a rilassare la mente e ad alleviare gli stati d’ansia.

Verde, blu e viola: come combinare i colori riposanti

Per favorire il riposo, considera principalmente i colori freddi. Tra quelli più rilassanti troviamo il verde, le varie tonalità del blu e il viola.

Il verde è un colore fresco, richiama il mondo della natura ed è sinonimo di serenità. Che sia una tonalità chiara come il salvia o più scura come il petrolio, lo puoi accostare alle tonalità neutre. Per esempio, il verde Tiffany può essere abbinato al color sabbia per conferire alla camera da letto maggiore luminosità. Il color sabbia, in particolare, è la tonalità neutra perfetta per mobili e tendaggi.

Il blu è tra i colori più utilizzati per arredare la camera da letto. Presenta infinite sfumature e infonde tranquillità, per questo è consigliato a chi soffre di insonnia. Per le pareti puoi scegliere gradazioni più tenui come l’azzurro e il celeste che enfatizzano il senso di quiete e sicurezza; le gradazioni più scure, invece, sono da preferire per una sola parete o in alcuni dettagli dell’arredo, come la spalliera del letto, le lenzuola, i cuscini e le tende. L’accostamento ideale è con il grigio, ideale per mobili e pareti. Se la camera da letto è piccola, consigliamo di usare il grigio per le pareti e il blu per i complementi di arredo: in questo modo eviti di appesantire l’ambiente.

Il viola stimola la concentrazione e la creatività, ed è molto apprezzato dagli amanti del Feng Shui, la disciplina orientale che ricerca l’armonia degli ambienti attraverso misure, altezze, forme degli arredi e colori. Le tonalità più adatte per arredare la camera da letto sono lilla, indaco, malva e lavanda, da accostare a tinte altrettanto fredde come il blu e le sue sfumature per trasmettere un maggiore senso di relax. Se invece vuoi aggiungere un pizzico di calore alla stanza, ricorri a lampade da comodino, cuscini, lenzuola e tende dal colore rosso scuro o dai toni più accesi.

Il verde, il blu e il viola vengono associati alla positività e alla calma, e sono quindi perfetti per l’arredamento della camera da letto. L’improvvisazione, però, può giocare brutti scherzi: scegliere la giusta combinazione di colori per le pareti, i mobili e le decorazioni di una camera da letto è una vera e propria arte, come lo è d’altronde progettare lo stile di arredamento della casa.

