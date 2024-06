Il matrimonio è uno dei giorni più importanti nella vita di una donna, e può comportare anche una certa ansia il dover pensare a tutto. Ecco allora alcuni suggerimenti della redazione di Che Donna per quanto riguarda il make-up sposa per l’estate 2024.

Il giorno del nostro matrimonio vogliamo assolutamente essere bellissime per l’uomo che amiamo ed essere alla moda. Sì perché le fotografie che verranno scattate rimarranno negli anni. Ma se non sappiamo come truccarci ecco che ci siamo noi di Chedonna a darvi una mano.

Oggi, infatti, vi sveleremo i trend per l’estate che sta arrivando, ovvero la stagione top per chi vuole celebrare il proprio matrimonio. Quindi andiamo a vedere cosa scegliere.

Trucco sposa estate top. Ecco cosa scegliere

Quando il grande giorno si avvicina la mente di una futura sposa inizia a pensare ai dettagli in modo davvero particolare. Si perché il trucco è qualcosa di molto importante. Oltre all’abito, che è un protagonista assoluto ,il make-up lo incornicia, come l’acconciatura. Se non sai ancora come fare puoi leggere la nostra guida Acconciature da sposa: la treccia torna di moda!

Il trucco deve essere sempre molto naturale, con ombretti e mascara resistenti alle alte temperature ma anche alle lacrime. Si perché è praticamente impossibile che tu non ti commuova. Ma come possiamo risaltate il nostro viso senza esagerare? Ecco le regole da seguire in questa estate 2024.

Come prima cosa ti diciamo di scegliere colori naturali. Idrata bene la pelle nei giorni prima. Utilizza creme idratanti e primer per avere un trucco a lunga, anzi lunghissima tenuta. Puoi fare un leggerissimo contouring per definire bene i lineamenti. Passiamo allo sguardo.

Punta su un effetto luminoso ma super naturale. La combinazione perfetta è con ombretti sui toni dell’oro e del rosa cipria, oppure beige. Assolutamente obbligatorio il mascara waterproof. Se lo ami puoi applicare anche un eyeliner. E’ il turno delle labbra.

Devono essere belle piene, puntando sempre su colori tenuti. Il rosso accesso lo puoi indossare ma devi sentirti a tuo agio. Adesso che conosci tutti questi piccoli segreti, o meglio consigli, per essere al top nel giorno del tuo matrimonio non puoi fare altro che provare e scoprire quale combinazione è quella giusta per te.

Se vuoi puoi anche puntare sulle unghie con una manicure semplice e senza troppi sfarzi. Noi ti consigliamo sempre una semplice french con il bianco. In questo modo le tue mani saranno curate senza essere eccessive. E ricorda che less in more in questo grande giorno!