Tendenze, stile e comfort si incontrano nelle scarpe da donna eleganti e comode per look estivi sempre impeccabili: scopri i modelli e gli abbinamenti.

Quando arriva l’estate, oltre a rinnovare l’armadio bisogna anche pensare alle scarpe, un elemento essenziale di ogni look estivo. Per molte di noi è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra l’eleganza e il comfort, specialmente quando le temperature si fanno bollenti.

Le scarpe in estate devono essere comode, oltre che eleganti: leggere, traspiranti e adatte a diverse occasioni. Fortunatamente abbiamo a disposizione tanti modelli, dalle scarpe con tacco basso ai sandali con plateau, dai sabot alle intramontabili ballerine ed espadrillas. In questo articolo diamo uno sguardo alle scarpe da donna più eleganti e comode per l’estate 2024, analizzando le caratteristiche di ciascun modello e offrendo anche consigli su come abbinarle all’outfit.

Scarpe eleganti e comode di tendenza per l’estate 2024

L’estate che sta per arrivare sarà caratterizzata, per quanto riguarda le calzature, dalla combinazione di stile ed eleganza con comfort e praticità. Le tendenze delle scarpe da donna per l’estate 2024 si concentrano su proposte eleganti ma comode, caratterizzate da linee semplici e materiali leggeri e traspiranti.

Ci sono modelli un po’ per tutti i gusti, dai sandali più eleganti alle sneakers. Ognuna di queste scarpe, con le sue caratteristiche, permette di creare look versatili e alla moda senza però sacrificare la comodità.

1) Sandali con zeppa

Le scarpe con zeppa, sia con tacco alto che basso, sono tra le calzature comode ed eleganti immancabili per l’estate. Sono disponibili in vari modelli e colori e possono essere indossate con vestitini estivi, gonnelline corte o con gli shorts per un look fresco e alla moda.

Anche jeans skinny o pantaloni culotte sono perfetti per un look casual e chic. Per uno stile più rilassato, puoi abbinare i sandali con zeppa a pantaloni larghi o a una tuta.

2) Sandali con plateau

Conosciuti anche come platform, saranno un must-have dell’estate 2024. Grazie alla suola spessa e stabile questi modelli ci regalano parecchi centimetri di altezza in più, senza però sacrificare il comfort: il fatto di poter poggiare tutta la pianta del piede rende queste scarpe decisamente più confortevoli delle décolleté.

Sono un’opzione versatile e trendy per l’estate. Per un look casual prova ad abbinarle a un paio di jeans boyfriend, una t-shirt basic e una giacca di jeans. Oppure puoi optare per un abito leggero o una gonna midi con una camicetta per un outfit più romantico.

Le platform sono scarpe eleganti e comode, perfette anche per un look da sera durante le calde giornate estive. Abbinale ad un abito corto e sbarazzino, ad un tailleur elegante o a un paio di pantaloni svasati con una camicia senza maniche. Se preferisci uno stile più audace, abbina i sandali con plateu a un completo coordinato in tinta unita e accessori vistosi.

3) Sandali flat

I sandali bassi, di grande tendenza per l’estate 2024, sono scarpe comode ed eleganti, ideali per le giornate più calde e per le vacanze. I sandali flat, caratterizzati da suole piatte e spesso dotati di cinturini, infatti sono perfetti per passeggiate in città o sulla spiaggia. Sono disponibili in una varietà di modelli, dai più semplici ai più elaborati con decorazioni e perline.

Per un look casual, puoi indossare i sandali flat con un paio di jeans, una t-shirt e una camicia di jeans annodata in vita. Ma queste scarpe comode ed eleganti si prestano anche a look da ufficio: abbinale ad un paio di pantaloni sartoriali con una camicetta e completa il tutto con una giacca o un blazer leggero. Per una serata speciale, indossale su un abito midi o lungo.

4) Ballerine e sabot, scarpe comode ed eleganti

Le ballerine e i sabot rimangono sempre tra i grandi classici per l’estate. Queste scarpe senza lacci regalano un aspetto elegante e sono allo stesso tempo molto comode. Disponibili in tanti modelli diversi, da quelli più semplici in pelle o tessuto a quelli decorati con fiocchi, pietre e ricami, sono perfette per gli spostamenti quotidiani o per un look casual chic.

Grazie alla loro versatilità, le ballerine possono essere abbinate a diversi outfit: dagli abiti corti ai jeans alle gonne lunghe. I sabot, noti anche come zoccoli o mules, invece, si sposano bene con pantaloni a sigaretta o abiti dal taglio sartoriale. Abbina i sabot in pelle a pantaloni cropped, a gonne a trapezio o a vestiti semplici per un look sofisticato. Se preferisci uno stile più rilassato, puoi indossarli con jeans boyfriend e una camicia over-size.

5) Sneakers

Se cerchi qualcosa di più casual ma sempre alla moda, le sneakers sono la scelta ideale. Dai modelli in tela ai design più elaborati con inserti in rete o mesh, le sneakers ti permetteranno di camminare comodamente e manterranno i piedi freschi e asciutti. Sono una buona alternativa ai sandali aperti per un look casual chic, ideali per le attività quotidiane.

Puoi abbinarle a un abito leggero in cotone o lino per un look casual e comodo. Oppure, indossa una gonna a trapezio o midi con una t-shirt per uno stile più rilassato. Per un’uscita informale, abbina le sneakers a un paio di shorts di jeans o di cotone. Se preferisci i pantaloni, scegli un modello cropped o cargo per completare il tuo outfit estivo.

6) Espadrillas, un evergreen tra le scarpe comode che si adattano anche a look eleganti

Le intramontabili espadrillas sono uno dei modelli di scarpe più versatili e comode per l’estate. Le espadrillas sono ideali per le giornate calde grazie alla loro traspirabilità e leggerezza e si prestano a look di ogni genere, dal più casual al più chic. L’importante è scegliere il modello giusto e abbinarlo con pezzi che esaltino la loro allure vacanziera ed estiva. Puoi indossare le espadrillas flat con jeans boyfriend o pantaloncini di jeans per un outfit casual e rilassato.

Aggiungi una t-shirt e una camicia annodata in vita per completare il look. Le espadrillas sono perfette anche per la spiaggia o per una gita fuori porta: indossale con un paio di shorts e una camicetta di lino per un look vacanziero e bohémien.

Per un’occasione più elegante, scegli espadrillas con zeppa o tacco e abbinale ad una gonna midi o a un abitino leggero. Persino per l’ufficio puoi osare con un paio di espadrillas basse e un vestito midi leggero: completa con una giacca di lino per un outfit fresco ma comunque chic.