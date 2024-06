This is Wonderlad a Roma: una spettacolo da vedere assolutamente

A Roma è arrivato uno spettacolo all’interno di un parco incredibile. Ecco che cosa puoi ammirare a This is Wonderland.

A tutti noi piace staccare la spina e tornare bambini. Ecco che questo posto incredibile è finalmente arrivato a Roma ed ha aperto da pochissimo. Scopriamo ogni piccolo dettaglio di questa bellissima attrazione che lascerà tutti senza parole. Saremo catapultati in un mondo magico.

Vediamo tutti i dettagli sul luogo, gli orari ed il costo. Siamo assolutamente certi che sarà un’esperienza incredibilmente bella per tutta la famiglia.

This is Wonderland: tutto quello che devi sapere

Nella bellissima città eterna è stata da poco installata questa nuova mostra evento che siamo certi farà il pieno di pubblico come era successo lo scorso anno con Alice nel paese delle meraviglie. Ma dove si trova di preciso? Nel giardino delle Cascate del Laghetto dell’Eur.

E’ iniziata il 31 maggio e avremmo modo di vederla per tutta l’estate perché verrà chiusa il primo di settembre. Ovviamente troviamo tutto quello che possiamo immaginare su Pinocchio e forse anche di più. L’orologio che gira al contrario è un momento anche di riflessione.

Il motivo? Permette di riflettere sugli sbagli e che possiamo imparare da quello che ci succede. Potremmo poi vedere tantissimi giocattoli d’epoca. E, come successo anche l’anno scorso, assistere a delle performance di artisti incredibili che lasceranno senza parole grandi e piccini.

Come abbiamo visto lo spettacolo durerà moltissimi giorni ed avremmo tempo di poterlo vedere in tranquillità. Ma quali sono gli orari di apertura al pubblico? La prima entrata è alle 18 mentre l’ultima alle 23.45. E per quanto riguarda il costo? Il biglietto parte dal 16,50 € interno per arriva al ridotto fino a 12 anni o per gli over 65.

Sono disponibili, ovviamente, anche pacchetti per le famiglie. Un esempio? Due adulti e due minori pagano 14 euro l’uno. Adesso che hai tutte queste informazioni non puoi assolutamente evitare di venire a visitare la bellissima città eterna e non fare un salto a vedere questa incredibile installazione.

Basta anche un fine settimana dove il giorno vedi il Colosseo, Via dei Fori Imperiali, Piazza di Spagna e quello che preferisci mentre per un pomeriggio poi recarti in questo incredibile quartiere ed entrare nella magia di Pinocchio tornando bambino insieme ai tuoi figli o divertendoti con i tuoi amici. Ricordati anche che per pochi giorni puoi seguire i nostri consigli per fare la valigia e non dimenticare nulla!