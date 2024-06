“This is Wonderland 2024 a Roma”: tutto quello che devi conoscere su questo incredibile spettacolo

Vuoi vivere la magia di questo spettacolo particolare su Pinocchio? Ecco tutto quello che devi sapere e soprattutto dove lo fanno!

In questa incredibile cittadina italiana stiamo per assistere ad un nuovo ed incredibile evento dopo quello dello scorso anno. Non sarà facile ripetere il successo di critica e pubblico ma è molto probabile che si avvicini. Avete capito a quale super evento facciamo riferimento?

Continuate comunque a leggere il nostro articolo e siamo certi che non vedrete l’ora anche voi di visitare questa nuova mostra. Dimenticavamo, non vi abbiamo ancora detto dove si trova e di cosa si tratta! Continuate a leggere il nostro articolo e prendete appunti per questa estate.

Un evento incredibile in una città spettacolare

È arrivato il momento di svelare dove ci troviamo. Nell’incantevole Roma! E la magia che stiamo per vivere si trova nel Giardino delle Cascate del Laghetto dell’Eur. Questa volta però è la volta di Pinocchio, mentre lo scorso anno abbiamo avuto modo di ammirare Alice nel paese delle meraviglie.

This is Wonderland è un nuovo percorso che è iniziato il 31 maggio e lascerà senza parole tutti gli spettatori fino al primo di settembre. Ovviamente parliamo delle avventure di Pinocchio, come vi abbiamo indicato precedentemente e del desiderio di Geppetto. È una storia particolare con un orologio che gira al contrario.

Un monito a capire che dagli errori possiamo sempre imparare. Quest’anno, per rendere ancora più incantevole l’esperienza ci sarà anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e l’esaltazione della figura dell’artigiano. Si potranno ammirare, anche, moltissimi giocattoli d’epoca e spettacoli di artisti unici.

Insomma un’unione tra arte ed intrattenimento che vuole coinvolgere a tutto tondo lo spettatore che si recherà ad ammirare questa magia a Roma. Come possiamo vedere dalle immagine sarà un evento incredibile che durerà fino al primo di settembre. Quindi abbiamo tutto il tempo per poterlo andare a vedere perché merita assolutamente.

Lo scorso anno, Alice nel paese delle meraviglie, aveva registrato un numero incredibile di spettatori, tutti rimasti senza parole dalla bellezza dell’esposizione. Il costo del biglietto è di 16,50€ ma c’è il ridotto fino a 12 anni o per gli over 65. È disponibile anche un pacchetto per le famiglie, con due adulti e due minori al costo di 14 euro ciascuno.

La prima entrata è alle 18 mentre l’ultima è alle 23.45. Adesso che consoci tutte le informazioni non puoi fare altro che entrare in questo magnifico mondo e lasciarti trasportare dalla magia del luogo indipendentemente dalla tua età!