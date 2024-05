Se desideri concederti una vacanza rilassante e all’insegna del benessere puoi soggiornare presso una location di lusso alle terme: ecco 7 tra le migliori strutture in Italia.

L’Italia, con la sua storia millenaria e la sua straordinaria bellezza paesaggistica, è una meta ideale per chi cerca esperienze termali di lusso. Alcune terme italiane non sono solo un luogo di relax, ma vere e proprie oasi di lusso e benessere, dove la cura del corpo si fonde con il piacere dei sensi.

In questo articolo, ti portiamo alla scoperta di 7 di alcune delle migliori terme di lusso in Italia, ognuna con le sue caratteristiche uniche e i suoi servizi esclusivi.

Terme di lusso in Italia, le location più esclusive

Dalle colline toscane e umbre alle valli alpine fino dalle pianure venete, le terme di lusso in Italia rappresentano una fusione perfetta tra benessere, storia e bellezza naturale. I 7 resort che abbiamo selezionato in questo articolo sono solo un assaggio delle molte meraviglie termali che il nostro Paese ha da offrire.

Ogni struttura, con i suoi servizi esclusivi e le sue caratteristiche uniche, promette un’esperienza indimenticabile all’insegna del relax e della rigenerazione. Se stai cercando una fuga dallo stress quotidiano, un soggiorno in una di queste terme di lusso potrebbe essere la soluzione perfetta per ritrovare equilibrio e serenità.

1) Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort, lusso e benessere

Le Terme di Saturnia sono situate nel cuore della Maremma toscana, una regione famosa per i suoi paesaggi mozzafiato e i suoi vini pregiati. Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort è un resort a 5 stelle membro di The Leading Hotels of the World, costruito attorno a una sorgente naturale di acqua termale che sgorga a una temperatura costante di 37,5°C. La struttura offre una vasta gamma di trattamenti benessere, dai bagni di fango ai massaggi rilassanti, fino ai più innovativi trattamenti di bellezza.

Il resort è dotato di quattro piscine termali all’aperto, un campo da golf, un centro fitness e diversi ristoranti gourmet che offrono piatti della tradizione toscana rivisitati in chiave moderna. La qualità dell’acqua, ricca di minerali come zolfo, carbonato di calcio e magnesio, è rinomata per le sue proprietà terapeutiche, ideali per trattare problemi dermatologici e muscoloscheletrici. Vicino Saturnia puoi visitare le Cascate del Mulino, tra le 10 cascate più belle d’Italia.

2) Fonteverde, le terme di lusso in Toscana

Restiamo ancora in Toscana, ma questa volta ci spostiamo a San Casciano dei Bagni, un pittoresco borgo immerso tra le colline senesi. Qui troviamo il Fonteverde, un resort termale di lusso che unisce il fascino della tradizione rinascimentale con i comfort più moderni. Il Fonteverde è stato costruito su un’antica residenza dei Medici e offre un’esperienza termale senza pari.

Il resort dispone di sette piscine termali, una grotta naturale, un centro benessere all’avanguardia e un’area dedicata ai trattamenti estetici e di rilassamento. Le acque di Fonteverde, ricche di fluoro, magnesio e zolfo, sono note per le loro proprietà anti-infiammatorie e rigenerative. Inoltre, la struttura offre la possibilità di esplorare la regione circostante con escursioni enogastronomiche e visite ai vicini borghi medievali.

3) QC Terme Bagni Vecchi in Lombardia

Nel cuore delle Alpi, a Bormio, si trova il QC Terme Bagni Vecchi, uno dei centri termali più antichi e suggestivi d’Italia. Questo resort offre ai suoi ospti un’esperienza unica grazie alle sue piscine panoramiche che si affacciano sulla valle, regalando viste spettacolari sulle montagne circostanti. Dalle proprietà benefiche delle acque termali ricche di sali minerali di Bormio Terme è nata anche un’esclusiva linea cosmetica.

I Bagni Vecchi vantano una storia millenaria e includono sei differenti settori termali, ciascuno con caratteristiche uniche. Dalle antiche vasche romane ai bagni medievali, passando per le grotte sudatorie scavate nella roccia, ogni angolo di questo centro termale racconta una storia. I visitatori possono anche usufruire di trattamenti di bellezza, massaggi terapeutici e programmi di fitness personalizzati.

4) Il lusso del Grand Hotel di Abano Terme

L’Abano Grand Hotel, situato ad Abano Terme in Veneto, è sinonimo di eleganza e lusso. Questa struttura a cinque stelle offre ai suoi ospiti un’esperienza termale esclusiva, con un’attenzione particolare alla cura del corpo e della mente. Le acque termali di Abano, ricche di sali minerali, sono rinomate per le loro proprietà curative e rigeneranti.

L’hotel dispone di tre piscine termali, un centro benessere di lusso e un’area dedicata ai trattamenti estetici. Oltre ai tradizionali bagni di fango e ai massaggi, l’Abano Grand Hotel offre programmi di remise en forme e di disintossicazione. La cucina gourmet del ristorante interno propone piatti della tradizione veneta, preparati con ingredienti locali e di stagione.

5) Borgo Brufa, Umbria

Situato in Umbria, nel cuore verde d’Italia, Borgo Brufa Spa Resort è un’oasi di lusso e tranquillità. Questa struttura si trova vicino a Perugia, in una posizione panoramica che offre viste spettacolari sulle colline umbre e sulla città di Assisi. Borgo Brufa è rinomato per la sua vasta gamma di trattamenti benessere, che combinano tecniche tradizionali con le più moderne innovazioni nel campo della salute e del relax.

La struttura dispone di una piscina esterna riscaldata con vista panoramica, una piscina interna con idromassaggio, saune, bagni di vapore e un’area relax.

Il resort offre anche una varietà di trattamenti estetici e massaggi, oltre a programmi personalizzati di benessere. Le camere e le suite, elegantemente arredate, sono dotate di ogni comfort e molte offrono una vista mozzafiato sul paesaggio circostante. Oltre ai trattamenti termali, gli ospiti possono partecipare a corsi di yoga, pilates e meditazione, oppure esplorare la regione circostante con escursioni a piedi o in bicicletta. Nel ristorante del resort è possibile assaggiare deliziosi piatti gourmet.

6) Lefay Resorts & SPA, le terme di lusso sul Lago di Garda

Situato sulle sponde occidentali del Lago di Garda, località ideale anche per una vacanza con i bambini, il Lefay Resorts & SPA è un simbolo di lusso sostenibile e benessere. Offre una vasta gamma di servizi di lusso, tra cui piscine termali interne ed esterne, saune, bagni di vapore, e aree relax con vista sul lago. Il centro benessere utilizza metodi innovativi che combinano la medicina occidentale con le antiche tradizioni orientali, offrendo trattamenti personalizzati di altissima qualità.

Le camere e le suite sono arredate con gusto e offrono tutte le comodità moderne, molte con terrazze private che offrono viste spettacolari sul Lago di Garda. Il resort è anche rinomato per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale: utilizza energie rinnovabili e materiali eco-compatibili.

7) Grotta Giusti, Toscana

Concludiamo il nostro viaggio tra le terme di lusso tornando in Toscana, a Monsummano Terme, dove si trova la Grotta Giusti. Questo resort è famoso per la sua grotta naturale, considerata la più grande grotta termale d’Europa. La grotta è divisa in tre sezioni – Paradiso, Purgatorio e Inferno – ognuna caratterizzata da diverse temperature e livelli di umidità.

Il resort offre un’ampia gamma di trattamenti benessere, tra cui massaggi, fangoterapia e percorsi di idroterapia. Le acque termali, ricche di bicarbonato di calcio e magnesio, sono ideali per la cura della pelle e per il rilassamento muscolare. La Grotta Giusti dispone anche di una piscina termale all’aperto, un centro fitness e un ristorante che serve piatti della cucina toscana preparati con ingredienti freschi e locali.