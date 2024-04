Voglia di rinnovare lo stile? Alcuni consigli di moda per svecchiare il look e creare outfit che ci facciano sembrare più giovani.

L’età avanza per tutte, ahi noi. E spesso, guardandoci allo specchio, sentiamo il desiderio dare una sferzata di giovinezza al nostro stile. In altre parole, di trovare un outfit che ci faccia sembrare più giovani. È del tutto legittimo e fa bene allo spirito e all’umore. Basta però fare attenzione a non cadere nella trappola di voler sembrare una ragazzina a tutti i costi. Possiamo incorre infatti nel rischio di una scivolata di stile.

Come fare allora per svecchiare il nostro guardaroba e sentirci più giovani e alla moda allo stesso tempo? Dalla scelta dei colori ai capi più adatti a valorizzare il nostro fisico, ecco una guida pratica per creare outfit impeccabili.

Outfit per sembrare più giovani? Sfrutta l’armocromia

L’armocromia si basa sull’idea che ogni persona abbia una palette di colori “amici”. Che hanno il potere, cioè, di donare luminosità e armonia all’incarnato, agli occhi e ai capelli. In pratica, si individua la stagione cromatica a cui si appartiene, tra Inverno, Primavera, Estate e Autunno. Ognuna ha le sue caratteristiche di temperatura (calda o fredda) e intensità (scura o chiara).

Il primo passo fondamentale quindi è capire quali sono i colori che meglio si armonizzano con la tua carnagione e individuare la tua palette cromatica ideale. Analizza i capi che ti donano di più e quelli che invece ti spengono. I colori che ti valorizzano potrebbero già essere un indizio sulla tua stagione cromatica e sono quelli che ti aiuteranno ad ottenere un outift armonioso e luminoso.

Dalla teoria alla pratica

Come capire a quale stagione armocromatica apparteniamo per creare outift che ci facciano sembrare più giovani? La prima possibilità è quella di fare un test online. Esistono diversi siti web e applicazioni che offrono test gratuiti. Rispondi alle domande relative al tuo aspetto e scopri la tua stagione. Se poi desideri un’analisi più personalizzata, puoi rivolgerti a un consulente di immagine esperto in armocromia.

Non considerare però l’armocromia come un diktat di regole rigide, ma piuttosto come una guida per valorizzare la tua bellezza naturale. Di base devi sempre sentirti a tuo agio con i colori che indossi. Sentiti libera di sperimentare anche al di fuori della tua palette cromatica per esprimere al meglio la tua personalità.

Per sembrare più giovani valorizzare il fisico con l’outfit giusto

Non tutti i corpi sono uguali, è ovvio, ognuna di noi ha la sua tipologia di fisico. Proprio per questo è importante scegliere i capi che valorizzino le tue forme naturali. Se hai un fisico a triangolo, ad esempio, punta su pantaloni a zampa o bootcut con una blusa in pizzo, ma anche su vestiti a tubino che diano risalto alle tue spalle.

Tra i capi consigliati per questo tipo di shape anche le gonne a ruota e gli abiti a trapezio. Il consiglio furbo per creare outfit che ci facciano sembrare più giovani? Abbinare questi capi ad una t-shirt a righe, stile mariniere, o ad una giacca in denim.

Se hai un fisico a clessidra, cioè caratterizzato da proporzioni equilibrate tra spalle e fianchi, con un punto vita definito, invece, via libera ad abiti a portafoglio o scamiciati che accentuino la tua vita sottile. Pantaloni a vita alta e gonne a ruota sono altri capi che valorizzano questo tipo di fisico. Da evitare invece le gonne a piega e i pantaloni a vita bassa.

Hai un fisico a rettangolo? Scegli abiti che creino volume: jumpsuit con scollo a V, abiti chemisier con cintura in vita, gonne a ruota con una t-shirt basic o bluse con scollo a V abbinate a pantaloni palazzo. Infine, se hai un fisico a triangolo rovesciato, opta per capi che diano risalto ai fianchi e alle gambe, come pantaloni palazzo abbinati ad una blusa scollata, gonne a campana con una canotta, abiti midi con scollo a barca.

Evita i cliché e punta su accessori di tendenza come Carrie Bradshaw

Come dicevamo all’inizio, dopo gli anta bisogna evitare di voler sembrare “forever young” e vestirsi come una quindicenne. Quindi scegli capi evergreen dalle linee pulite come un paio di jeans scuri, un blazer, un abito o una gonna a tubino. Capi iconici e sempre attuali, che possono essere abbinati a bluse eleganti, t-shirt o camicie per creare look sempre diversi.

Per quanto riguarda gli accessori, non dimenticare i gioielli, ma scegli quelli dalla linea semplice, pulita e raffinata, ed evita bijoux di grandi dimensioni perché potrebbero appesantirti. E poi, sbizzarrisciti con scarpe e borse di tendenza che diano un tocco di personalità al tuo outfit.

Sarah Jessica Parker, alias l’iconica Carrie Bradshaw della serie cult Sex and the City, docet. Le it-bag sfoggiate dall’attrice, come la celebre baguette Fendi o la Saddle Bag di Dior, fanno ormai parte della storia della moda e dovrebbero entrare di diritto nella Bibbia degli outfit per sembrare più giovani, se un giorno ne venisse scritta una.

Altrettanto si può dire delle sue scarpe, dai sandali Christian Dior alle décolleté Manolo Blahnik, con le quali Carrie si inerpica per le strade di Manhattan. Certo, i tacchi non sono adatti a tutte, la maggior parte di noi le indossano solo per le occasioni speciali.

Ma per svecchiare il nostro look e creare outfit sbarazzini e che ci facciano sembrare più giovani, possiamo puntare su un bel paio di sneakers da abbinare con stile ad un paio di jeans o a un pantalone bianco, per un look casual chic come quelli sfoggiati spesso da Gwyneth Paltrow, Sharon Stone o Cindy Crawford.