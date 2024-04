“Nel letto con me”, Michelle Hunziker colpo di scena: la foto non lascia dubbi

Michelle Hunziker sui social si mostra nel letto con lui e fa sapere che dormiranno insieme, la foto piace ai suoi tantissimi fan.

Sempre sorridente e bella da togliere il fiato, Michelle Hunziker cattura piacevolmente l’attenzione dei suoi affezionati e tantissimi fan ogni volta che si mostra. Per loro è impossibile non notarla e non perdono occasione per riempirla di apprezzamenti e like, la venerano.

Il tempo per lei sembra essersi davvero fermato, a gennaio ha spento 47 candeline ed è più seducente e incantevole che mai. Con il suo fisico mozzafiato e il suo fascino irresistibile manda tutti fuori di testa, toglierle gli occhi di dosso per i suoi seguaci è proprio impossibile. Oltre ad essere amatissima in televisione lo è anche sui social, conta infatti 5,7milioni di follower sul suo profilo Instagram, questi non fanno che ripeterle quanto sia favolosa.

Grazie al suo talento, alla sua bellezza e al suo modo di fare ha conquistato un incredibile successo negli anni. Spesso ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata, i suoi flirt non sono mai passati inosservati. Nei mesi scorsi sembrava aver ritrovato l’amore con Alessandro Carollo, i due dopo qualche rumors erano usciti allo scoperto mostrandosi molto complici e innamorati. Da qualche settimana però la loro relazione è giunta al capolinea.

Dopo la rottura con Carollo, Michelle Hunziker dorme con lui: la foto sul letto fa impazzire i fan

I motivi che hanno spinto la conduttrice e l’osteopata dei vip a prendere strade diverse non sono stati resi noti, sembra però che sia stata lei a mettere fine alla loro relazione per dedicarsi alla famiglia e al lavoro.

Oltre alla figlia Aurora, Michelle Hunziker ha due figlie ancora minorenni e da poco più di un anno è diventata nonna per la prima volta. Il piccolo Cesare le ha totalmente rubato il cuore. Lei non ha mai nascosto che la famiglia resterà sempre la sua priorità assoluta. Quindi, per Carollo, forse non c’era posto.

Intanto, la splendida conduttrice ha accolto un amico speciale nel suo letto e la foto è piaciuta subito ai fan. Tramite le sue storie di Instagram ha mostrato ai suoi seguaci chi si è intrufolato nel letto per dormire con lei, si tratta di Odino. Il dolcissimo levriero, dopo la separazione della Hunziker da Tomaso Trussardi, è andato a vivere con l’ex marito di Michelle ma spesso trascorre qualche giorno con lei e le sue figlie.