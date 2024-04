Mangiapannolini, perché è importante averlo in casa se si ha un neonato

Contiene link di affiliazione.

Quando arriva un neonato in casa uno dei peggiori incubi dei genitori sono i pannolini sporchi, dove buttarli? Cosa farne? Come eliminare il forte odore della ‘pupù’? I neogenitori sanno bene quanta cacca riesce a fare un bambino appena nato e mediamente parliamo anche di sei pannolini al giorno con ‘un ospite’ poco gradito, ecco perché tra le cose da fare per preparare l’ambiente domestico all’arrivo di un neonato non può mancare l’acquisto di un mangiapannolini. Se non sai di cosa sto parlando ti spiego subito di cosa si tratta e sicuramente dopo che avrai iniziato a usarlo anche tu, vorrai farmi una ‘statua d’oro’.

Un mangiapannolini non è un contenitore per la spazzatura qualunque, è stato progettato per essere un bidoncino – dove gettare appunto i pannolini – in grado di isolare perfettamente ogni tipo di odore e studiato anche per evitare di dover mettere le mani dentro, così da non rischiare di sporcarsele. È quindi un sistema utilissimo che ti suggerisco di avere in casa se stai aspettando un bambino o qualora sia arrivato da poco e fa ancora la cacca ogni volta che mangia. Averlo sarà un beneficio per tutta la famiglia: come prima cosa saprai dove gettare i pannolini e non rischierai di riempire il bidone dei rifiuti, in più potrai posizionarlo dove vuoi – anche nella stanza del tuo bebè – perché non avvertirai alcuna ‘spiacevole fragranza’.

Come funziona il mangiapannolini, tutto ciò che si deve sapere

Il mangiapannolini è composto da una struttura di pellicole isolanti che evitano la fuoriuscita di odori, quindi più strati avrà e migliore sarà il prodotto; inoltre è in grado di catturare ciò che si sta gettando al suo interno, così da dover evitare di compiere azioni con le mani mettendole praticamente tra i pannolini sporchi.

Non pensare che sia uno strumento difficile da usare, il meccanismo è semplicissimo: una volta che avrai cambiato il pannolino al tuo bebè e l’avrai chiuso bene, potrai gettarlo nel tuo mangiapannolini; all’interno c’è una ricarica – che altro non è che una cinghia di sacchetti isolanti – e ogni pannolino sarà sigillato nella sua bustina così non ti accorgerai più della sua esistenza. Il vantaggio di avere uno strumento del genere risiede proprio nel funzionamento automatico del sistema che permette lo srotolamento dei vari sacchetti contenenti pannolini sporchi senza che dovrai fare alcuno sforzo; ti basterà inserire il rifiuto, girare lo stantuffo nella direzione opposta e questo spingerà per te il sacchetto e al contempo lo isolerà, per intenderci, in una sorta di busta sottovuoto.

A parer mio uno dei migliori mangiapannolini sul mercato è il Maialino Foppapedretti . Come prima cosa parliamo di un’azienda che è una vera garanzia quando si parla di prodotti per bambini e neonati; inoltre questo bidoncino ha una tecnologia a 7 strati che si basa su una barriera d’ossigeno studiata per trattenere i cattivi odori a lunga durata, superando molti prodotti similari in vendita. Ha una comoda apertura centrale che lo rende facilissimo da usare anche con una sola mano, peculiarità importante perché quando si ha un neonato in casa si dovranno fare molte cose affidandosi a un solo arto, visto che con l’altro si reggerà il bebè.

Se deciderai di acquistare un mangiapannolini ti suggerisco anche di fare scorta di ricariche che potranno servirti da un momento all’altro – i neonati sono davvero imprevedibili, soprattutto con la cacca. A tal proposito ti consiglio i sacchetti Twist and Click compatibili per Maialino Foppapedretti, che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e contribuiscono a isolare l’odore della ‘pupù’.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati Amazon riceviamo un guadagno sugli acquisti idonei. I prezzi potrebbero variare dopo la messa online.