Ferrero fa un regalo incredibile agli amanti della Nutella: un oggetto unico, quasi da collezione e puoi averlo gratis

Incredibile regalo di Ferrero per gli amanti della Nutella. La mitica crema di nocciole porta a casa tua un oggetto da collezione

Nutella è uno dei marchi più amati dagli italiani, e non solo. Ferrero vende questo prodotto dal lontano 1964 e ormai Nutella è presente tra gli scaffali dei supermercati di tutti i continenti del mondo. Secondo alcune stime, sembra che ogni anno Ferrero venda circa 365 mila tonnellate di Nutella, un numero davvero incredibile.

Stiamo parlando di un dei prodotti più apprezzati e conosciuti al mondo. Ma i prodotti della Ferrero che sono amati dai bambini e dagli adulti sono davvero tanti. Inoltre l’azienda piemontese è nota per intraprendere in maniera costante iniziative promozionali che hanno lo scopo di fidelizzare i clienti e di attrarne di nuovi.

Infatti la Ferrero ha deciso di fare un bel regalo ai suoi seguaci. Un regalo che in molti appassionati della Nutella stavano aspettando da tempo. Tra poco ti daremo la possibilità di scoprire di quale regalo si tratta e come fare per portarlo a casa. Potresti ottenere un oggetto da collezione, molto bello, da usare tutti i giorni e da mostrare agli ospiti che verranno a trovarti. Ecco tutti i dettagli.

Regalo della Ferrero, ecco la caraffa della colazione Nutella: come ottenerla

Acquistando alcuni prodotti Ferrero sarà possibile ottenere la Caraffa della colazione. L’iniziativa è valida in diversi supermercati italiani, ma anche sui canali e-commerce. I clienti che vogliono portare a casa questo ambitissimo premio dovranno spendere almeno 20 euro di prodotti Kinder e Nutella.

Per richiedere la Caraffa della colazione è necessario acquistare alcuni prodotti che permetteranno ai clienti di effettuare la richiesta a Ferrero. Nell‘elenco dei prodotti ci sono Nutella (superiore a 750 grammi), Nutella B-Ready, Nutella & Go, Nutella Biscuits, Kinder Brioss, Kinder Colazione Più integrale, Kinder Pan e Cioc, Kinder Delice, Kinder Fiesta e tanti altri.

Puoi trovare l’elenco completo dei prodotti che permettono di ottenere il premio sul sito ufficiale Ferrero. L’elenco è davvero molto lungo e 20 euro non sono così tanti, soprattutto se pensiamo a quanto spende ogni famiglia in un solo mese per prodotti legati al marchio Ferrero. Per questo motivo, se vuoi vincere anche tu la Caraffa della colazione, fai la spesa al supermercato vicino casa tua, metti nel carrello i prodotti Ferrero e poi potrai richiedere anche tu la Caraffa della colazione.