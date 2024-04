Atelier Emé e Valentina Ferragni Studio hanno lanciato per la Primavera Estate 2024 una Special Edition colorata ed elegante.

Dalla collaborazione tra il brand di abiti da sposa Atelier Emé con Valentina Ferragni Studio è nata una collezione in edizione limitata, dai colori vivaci ed eleganti, per la Primavera Estate 2024.

Al centro di questa speciale capsule che incarna eleganza, artigianalità e un tocco di modernità c’è l’iconico mono-orecchino Uali di Valentina Ferragni Studio. Per l’occasione, è stato rinnovato nel colore e rivestito in una serie di cinque nuance vibranti e sofisticate.

Questi gioielli sono ispirati alla nuova collezione Primavera Estate 2024 di abiti da cerimonia di Atelier Emé, con la quale il brand, fondato nel 2020 dalla sorella minore di Chiara Ferragni, condivide l’attenzione al dettaglio e l’amore per il design.

Valentina Ferragni Studio x Atelier Emé

La collaborazione tra Valentina Ferragni Studio e Atelier Emé per la Primavera Estate 2024 rappresenta un connubio perfetto tra due realtà italiane basati sugli stessi valori. Ossia eleganza, artigianalità e innovazione. La collezione speciale di mono-orecchini Uali, disponibile da aprile esclusivamente nei canali di distribuzione di Atelier Emé, è un omaggio alla bellezza e alla creatività italiana. Unisce il meglio del design e della moda italiana in un prodotto unico e irresistibile.

Gli orecchini Uali sono diventati un must have fra tutte le appassionate di moda. Si tratta di mono orecchini che richiamano la V, logo del brand, e possono esser portati singolarmente, in coppia oppure abbinati con un altro gioiello.

È il carattere vivace della Collezione Cerimonia di Atelier Emé ad aver ispirato questa collaborazione. L’orecchino Uali è infatti realizzato in cinque diverse nuance. I colori di questa special edition in edizione limitata spaziano dai toni blu e verdi dell’acqua alle sfumature di rosa, dal più acceso al pastello.

Queste tonalità, che sono il verde Emerald Dream, il blu Ocean Blue e i rosa Bubble Pink, Onirical Magenta e Land Rose, sono tutte ispirate alla palette cromatica degli abiti della collezione.

Realizzati interamente in Italia dai maestri orafi del distretto di Arezzo, questi gioielli sono in argento 925 placcato oro. Un bagno di colore, inoltre, esalta la bellezza delle nuance scelte per la collezione. In questa capsule collection l’attenzione al dettaglio si combina con l’artigianalità. Nasce così una serie di pezzi unici e briosi che riflettono la freschezza e la vivacità della Primavera Estate.

Atelier Emé, la storia del marchio tra tradizione e innovazione

Nato nel 1961 a Castiglione delle Stiviere (MN), come Atelier Aimeé, il brand si è affermato nel corso degli anni come un marchio di riferimento nel mondo degli abiti da sposa e da cerimonia. Acquisito nel 2015 dal Gruppo Oniverse e ribattezzato Atelier Emé, il marchio ha mantenuto il suo savoir-faire tradizionale e lo ha arricchito con una visione imprenditoriale innovativa.

Oggi, Atelier Emé è presente in 53 città italiane, e nelle sue boutique offre una selezione personalizzata di abiti da sposa e da cerimonia che coniuga tradizione e modernità. Ogni abito firmato Atelier Emé è realizzato da un team esperto seguendo le tecniche tipiche della Haute Couture.

Negli atelier del brand, la sartorialità e l’artigianalità italiana si fondono per dar vita a capi perfetti per ogni donna. La collezione Cerimonia, da cui nasce l’ispirazione per la collaborazione con Valentina Ferragni Studio, rappresenta proprio quell’eleganza e quello stile iconico che contraddistinguono il brand.

Valentina Ferragni Studio, il brand di accessori rigorosamente hand made

Fondato nel 2020 dalla direttrice creativa Valentina Ferragni, il brand rappresenta l’essenza della creatività italiana nel campo della gioielleria. La passione per il design, il colore e la gioielleria di Valentina si traducono in creazioni uniche, realizzate nel distretto orafo di Arezzo. Il “Made in Italy” è il cuore pulsante di ogni pezzo creato da Valentina Ferragni Studio.

Tutti i gioielli sono prodotti utilizzando materiali di alta qualità come l’argento 925 e la placcatura in oro 24 carati, platino o rodio. Ogni pezzo inoltre è frutto di un processo completamente artigianale, dove la dedizione al prodotto e l’attenzione ai dettagli sono al primo posto.

Il claim “Handmade in Italy with love” del brand sintetizza perfettamente l’impegno verso tutti i valori alla base delle creazioni di Valentina Ferragni Studio.

Alcuni pezzi delle precedenti collezioni del brand di Valentina Ferragni sono andate sold out pochi giorni dopo il lancio. E c’è da scommettere che anche questa esclusiva co-lab con Atelier Emé adatta alla stagione estiva, ma non solo, sarà un successo come le altre creazioni dell’influencer e designer.