Valentina Ferragni sempre più bella, ma ricordate com’era a 16 anni? Foto

Valentina Ferragni, la più piccola delle sorelle Ferragni, è sempre più bella esattamente come Chiara e Francesca, ma ricordate com’era a 16 anni? La foto inedita.

Chiara, Francesca e Valentina Ferragni sono le sorelle più famose del momento. Chiara, la più grande, è la regina delle influencer italiane, ma non solo. Con il suo innato gusto per la moda e le sue capacità imprenditoriali, ha creato una vera e propria azienda esportando il proprio nome in tutto il mondo. Francesca, invece, ha scelto di seguire le orme del papà ed è una dentista mentre Valentina ha scelto di seguire la stessa strada della sorella Chiara.

Bellissima, Valentina assomiglia fisicamente tantissimo a Chiara come potete vedere dalla foto qui in alto e, passo dopo passo, è riuscita a diventare, a sua volta, una delle influencer più amate con 4,3 milioni di followers.

Valentina Ferragni, ecco com’era quando aveva 16 anni

Valentina Ferragni è come la vedete qui in alto. Scorrendo tra le tantissime foto del suo profilo Instagram, spunta una foto in cui aveva solo 16 anni. L’influencer, infatti, ha condiviso una foto confrontando la Valentina 16enne e quella di oggi. La bellezza è rimasta intatta nel tempo anche, se naturalmente, è maturata. Oggi, infatti, Valentina è una giovane donna in carriera, sicura di sè e circondata dall’affetto e dall’amore della famiglia e del fidanzato Luca.

Valentina Ferragni, oggi, è amatissima e seguitissima sui social e detta mode e tendenze come quella del rossetto rosso che lei sfoggia con eleganza e raffinatezza. Tuttavia, quando ha del tempo libero, oltre ad allenarsi, ama giocare e divertirsi con i nipotini Leone e Vittoria di cui è perdutamente innamorata. Presto, inoltre, diventerà nuovamente zia. La sorella Francesca, infatti, aspetta il primo figlio e, per la prima volta, renderà zia anche Chiara Ferragni.

Valentina, inoltre, condivide spesso anche i momenti più delicati della sua vita. Recentemente, infatti, ha mostrato la cicatrice sul viso causata da quello che, inizialmente, sembrava una piccola cisti da togliere subito e invece era un “carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato. Quelli della pelle non sono tumori di serie B, sono piccoli e cattivi. Se avessi aspettato altro tempo avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrei essere guarita al 100%”, ha raccontato lei stessa in una puntata di Verissimo ai microfoni di Silvia Toffanin.