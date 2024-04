Come prevenire o combattere l’acne: i consigli utili e i rimedi più efficaci

Sebbene sia considerata una delle condizioni dermatologiche più frequenti e comuni, che affligge ogni anno milioni di persone in tutto il mondo, l’acne certamente è una condizione molto fastidiosa, non solo per una questione puramente fisiologica ma anche per l’autostima che può riguardare il fattore estetico.

Speso l’acne infatti tende a danneggiare proprio l’estetica di un volto o di un viso, soprattutto nei ragazzi e nelle ragazze più giovani. Non si tratta ovviamente di un problema gravissimo ma certamente può essere considerata come una patologia da risolvere il prima possibile. Esistono certamente tantissimi rimedi che si possono trovare sui migliori portali e siti di farmaci e medicinali online, oltre che ovviamente nei punti vendita principali di tutte le farmacie. Non sempre però è necessario intervenire in questo modo, quando la prevenzione viene fatta in tempi corretti.

Ecco quindi alcuni consigli utili che possono fornire supporto per prevenire l’acne o, almeno, per favorirne la scomparsa in tempi relativamente brevi.

Mantenere la pelle pulita

La pulizia quotidiana della pelle è fondamentale per prevenire l’insorgenza dell’acne. Utilizzare un detergente delicato due volte al giorno per rimuovere impurità, eccesso di sebo e cellule morte della pelle può aiutare a mantenere i pori liberi e prevenire la formazione di brufoli. È importante però, anche evitare di lavare il viso troppo frequentemente o con prodotti aggressivi, poiché ciò può irritare la pelle e quindi favorire (o aggravare) l’acne.

Utilizzare prodotti non comedogenici

Scegliere prodotti cosmetici e per la cura della pelle etichettati come non comedogenici è essenziale. Questi prodotti infatti sono formulati in modo da non ostruire i pori, riducendo così il rischio di formazione di punti neri e brufoli. Tali prodotti possono essere fondotinta, creme idratanti, solari e make-up in generale.

L’importanza di una dieta equilibrata

Alcuni studi suggeriscono come alimenti ad alto indice glicemico e prodotti lattiero-caseari possano influenzare l’acne. È consigliabile dunque seguire una dieta ricca di frutta, verdura, proteine magre e cereali integrali, con l’obiettivo di supportare la salute della pelle. Anche bere abbondante acqua (almeno 2 litri al giorno) è essenziale per aiutare a eliminare le tossine dal corpo, viso compreso.

Attenzione ai rimedi naturali

Si pensa diffusamente che i rimedi naturali possano portare – per l’acne come per altre patologie della pelle – esclusivamente benefici. Ebbene, in effetti molti rimedi naturali possono aiutare a trattare l’acne in modo delicato. L’aloe vera, per esempio, ha proprietà anti-infiammatorie e può essere applicata direttamente sulla pelle per calmare l’irritazione e promuovere la guarigione. Un altro rimedio popolare è rappresentato dal tea tree oil, noto per le sue potenti proprietà antibatteriche. In questo caso, però, l’olio tea tree dev’essere usato diluito per evitare irritazioni cutanee e aggiungere quindi un problema in più.

Affidarsi a un dermatologo

Se l’acne persiste o peggiora (o anche, semplicemente, se la si vuole prevenire) è importante consultare un dermatologo. Un professionista può offrire trattamenti personalizzati e consigliare sull’uso di prodotti topici o su prescrizioni farmacologiche come retinoidi o antibiotici, qualora fossero necessari. Alcuni di questi trattamenti possono essere infatti particolarmente utili per casi di acne moderata o grave.