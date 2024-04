Stai cercando una manicure perfetta per la stagione? Ecco la soluzione naturale adatta a te

C’è sempre una nuova manicure da provare per ogni stagione, ma in realtà l’ultima tendenza è ritornata di moda dopo diversi anni

Potrebbe sembrare che ci sia una nuova tendenza per la manicure ogni settimana, ma alcune hanno una grande capacità di resistenza, diventando intramontabili.

Discorso che vale per le unghie “baby boomer”, un design che esiste da decenni, dopo essere stato reso popolare dalla generazione del dopoguerra da cui prende il nome. Conosciute anche come “French fade” o “French ombré”, la manicure è una svolta rispetto alla classica french manicure. Di seguito, scopriamo come realizzarle per essere alla moda anche nel 2024.

Unghie Baby Boomer: la perfetta alternativa primaverile alla classica french manicure

La primavera è un momento gioioso in cui la natura prende vita. Questo vale anche per noi, che riacquistiamo energia, voglia di fare e un senso di benessere. Questo è il momento perfetto per rinfrescare il tuo guardaroba, la tua acconciatura e, ovviamente, provare le tendenze attuali della manicure. Ultimamente ci sono state delle nail art piuttosto selvagge, ma l’ultima tendenza della manicure è sorprendentemente sottile.

Conosciute anche come French ombré o French Fade, le unghie baby boomer sono fondamentalmente una nuova interpretazione della classica french manicure. La differenza tra una classica french manicure e il design del baby boom sta nell’uso del colore. Laddove con il french classico hai una linea bianca definita tra la tonalità di base naturale e la punta bianca, il baby boomer fonde i due colori insieme, creando un effetto sfumato o ombré.

Il design Baby Boomer è tornato alla ribalta in linea con la crescente popolarità delle unghie a mandorla, una forma comune negli anni ’40 che è perfetta per mettere in mostra questo smalto elegante. Si utilizza un gel per creare l’unghia, applicando una tonalità di base leggermente trasparente con una tonalità rosata che si abbina al tono della pelle.

Per la tonalità bianca si utilizza un pigmento in polvere e lo si spennella leggermente sulla punta dell’unghia, abbassandolo gradualmente lontano dal bordo, fino a ottenere l’aspetto desiderato. Se non ci si può rivolgere a un’esperta, si può fare a casa usando una spugnetta per il trucco per premere delicatamente lo smalto bianco cremoso sulla base rosa, rendendolo leggermente più concentrato sulla punta dell’unghia.

La cosa bella di questa tendenza è che l’effetto ombré aiuta ad allungare le unghie ed è lo stile perfetto per le unghie a crescita rapida. Infatti il colore di base è molto vicino alla tonalità naturale delle unghie, rendendolo difficile da individuare.