Il mercato delle beauty box, comode e convenienti, è in continua crescita. Ecco i loro vantaggi e quali sono le migliori.

Tutte voi avrete sicuramente sentito parlare delle beauty box, ma per iniziare spieghiamo di cosa si tratta a chi ancora non le conoscesse. Come dice il nome, sono delle scatole: confezioni a tema che contengono campioni o prodotti in miniatura di cosmetici, prodotti per la skin care routine, trucchi e altri articoli per la bellezza. Vengono inviate a cadenza mensile o trimestrale sottoscrivendo un abbonamento e pagando una tariffa fissa.

L’idea di questi scrigni beauty è nata negli Stati Uniti agli inizi degli anni 2000, con la comparsa di aziende come Birchbox e Glossybox. Il concept ha rapidamente guadagnato popolarità, si è diffuso in tutto il mondo ed ha conquistato anche il mercato italiano.

Beauty box, perché convengono

Quali sono i vantaggi di regalare (o regalarsi) una di queste box? Intanto la comodità di ricevere i prodotti direttamente a casa propria, senza doverli cercare nei negozi. Siamo sempre di corsa e sempre super impegnate, è per molte di noi questo è il primo ottimo motivo per scegliere di acquistare una box. A proposito: è anche un’ottima idea regalo per la Festa della Mamma, che si avvicina!

Con questo sistema, poi, puoi scoprire nuovi brand e prodotti di bellezza che magari non avresti mai conosciuto. Ma non è tutto: bisogna considerare anche la convenienza. Spesso infatti il costo dei prodotti contenuti nelle box è inferiore rispetto all’acquisto dei singoli prodotti a prezzo pieno.

E poi, specialmente se si sceglie una beauty box come regalo per la mamma, per la sorella o per la nostra migliore amica, non bisogna tralasciare l’effetto sorpresa, uno degli elementi che rende questi articoli così divertenti. Anche se la scegli per te stessa, non sai mai esattamente cosa troverai all’interno della scatola, il che aumenta l’eccitazione di riceverla! Infine, tieni conto anche del valore aggiunto. Oltre ai prodotti, infatti, alcune box includono anche sconti, omaggi e altri vantaggi esclusivi per gli abbonati.

Beauty box, le migliori sul mercato

Come abbiamo detto, il mercato delle beauty box è in continua crescita, con nuove aziende che spuntano ogni giorno e una varietà sempre più ampia di box disponibili. Ne esistonoper tutti i gusti e budget, da quelle incentrate su brand di lusso a quelle che propongono prodotti naturali e biologici. Curiosa di provarne una? Eccoti una piccola guida alla scoperta delle migliori 5 beauty box sul mercato italiano, le loro caratteristiche principali e i punti di forza.

1) Abiby, la beauty box super personalizzata

Il brand Abiby offre formule altamente personalizzabili. Attraverso un questionario iniziale, puoi definire il tuo profilo beauty e ricevere una box su misura, cucita perfettamente sulle tue esigenze e preferenze.

Ogni mese, puoi scegliere tra diverse box a tema, incentrate su make-up, skincare, haircare o prodotti viso specifici. Per il mese della Terra, Abiby celebra la bellezza e sostenibilità. Ad aprile trovi 5 prodotti per un valore di € 96, tuoi da € 9,90.

2) MyBeautyBox, una delle scelte più convenienti

Questa azienda propone un’ampia gamma di box a prezzi accessibili e pronte a soddisfare le esigenze di ogni beauty addicted. Puoi scegliere tra diverse opzioni, come la classica “Beauty Box” con prodotti misti, la “Deluxe Box” con brand esclusivi e la “Bio Box” con cosmetici naturali. L’abbonamento mensile per ricevere una box del valore medio di € 50 parte da € 19.

3) GlossyBox, con brand di lusso e tante novità

Tra le beauty box più amate c’è GlossyBox, rinomata per la sua selezione di prodotti particolarmente curata e ricercata, che include brand di lusso e novità del settore beauty. Ogni mese, riceverai 5 prodotti in formato miniatura, ideali per scoprire nuovi trend e testare cosmetici di alta gamma. Propone anche box in edizione limitata, come Barbie X GlossyBox al prezzo speciale di $ 15, che contiene prodotti del valore di oltre $ 230.

4) Lookfantastic Beauty Box con prodotti inglesi e internazionali

In questo caso si offre un mix di prodotti inglesi e internazionali, provenienti dai brand più noti ed amati. Puoi trovare all’interno cosmetici per il viso, il corpo, il make-up e la cura dei capelli, con un’attenzione particolare alle ultime novità del mercato.

Per chi si abbona nel mese di aprile il brand offre una box di benvenuto gratuita. Così otterrai 2 cofanetti di bellezza a solo 17 € (del valore di oltre 160 €)!.

5) Birchbox, per scoprire beauty brand indipendenti

La scelta ideale per chi ama scoprire nuovi brand emergenti e prodotti di nicchia è Birchbox. Ogni mese riceverai 5-10 prodotti in formato miniatura, provenienti da brand indipendenti e innovativi. Offre diversi piani di abbonamento, a partire da $ 17 al mese.

Le box italiane

Oltre a questi cinque bramd ci sono alcuni altri nomi degni di nota nel panorama italiano, come NuvoleBlu Beauty Box, che offre diverse box a tema, con prodotti di brand italiani e internazionali. Oppure WEMAKEUP Beauty Box, dedicata esclusivamente al make-up, con prodotti di marchi altamente professionali e innovativi.

Altro brand da tenere in considerazione e è Beauty Box Italia, che seleziona prodotti di bellezza di alta qualità, provenienti da brand italiani rinomati. Infine, se ami la cosmesi naturale e i prodotti beauty green, puoi provare I Am Natural Beauty Box, che propone cosmetici biologici, certificati e cruelty-free.

Con così tante opzioni a disposizione, trovare la box perfetta per le tue esigenze non è mai stato così facile! Indipendentemente dalla tua scelta rappresentano un modo davvero divertente e conveniente per sperimentare nuovi prodotti di bellezza, coccolare te stessa e scoprire nuove routine di skincare e make-up, o per fare un regalo che sarà sicuramente super gradito.