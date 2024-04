Stanca di sentirti giù? Ecco 5 consigli che ti aiuteranno a coltivare l’ottimismo e a pensare positivo, migliorando la tua vita.

Circa 30 anni fa, Lorenzo Cherubini alias Jovanotti lanciava un singolo divenuto una hit evergreen: «Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo». Già, la positività e l’ottimismo sono alla base di un’esistenza migliore, meno stressata. Ma mantenere un pensiero positivo in un contesto di vita frenetico e ricco di stimoli non è sempre facile.

Eppure numerosi studi scientifici hanno ampiamente dimostrato come le persone ottimiste, con il loro atteggiamento e la loro visione della vita, godono di numerosi benefici dal punto di vista benessere psicofisico, favorendo la resilienza di fronte alle avversità, la gestione dello stress e il raggiungimento degli obiettivi. Allora, proviamo a seguire il consiglio di Lorenzo adottando alcune strategie che ci aiutino a pensare positivo ogni giorno. Eccovi 5 suggerimenti per coltivare il positive thinking.

Pensare positivo, 5 consigli per vivere meglio

Coltivare l’ottimismo, come abbiamo premesso non è sempre facile. È una dote della quale alcuni di noi sono portati per carattere, ma che si può anche acquisire con un po’ impegno e di costanza, e i benefici che ne derivano sono davvero tanti. Quindi perché non provare a farlo?

Seguendo questi consigli, potrai iniziare a vedere la vita…in rosa, per citare un’altra celebre canzone, e ad affrontare le difficoltà con maggiore grinta.

1) Abbraccia la giornata

Invece di iniziare un nuovo giorno con un senso di dovere o di sfida, prova ad accoglierla con gioia e apertura mentale. Considera ogni nuovo giorno come un’opportunità per vivere nuove esperienze e per apprendere qualcosa di nuovo, anche dagli eventi meno positivi.

Sta a te trasformare ogni cosa che ti accade in un’opportunità per migliorare te stessa, e di conseguenza il modo in cui ti vedono e ti considerano le persone che hai accanto o che incontri.

2) Per pensare positivo, sorridi alla vita

Puoi scegliere di svegliarti con il broncio, oppure di iniziare la giornata con un sorriso, anche se ti senti stanca o demotivata. Sorridere ha il potere di migliorare il tuo umore e di trasmettere positività a chi ti circonda.

Già, ma in che modo riuscirci già di primo mattino? Intanto cerca di mantenere un ritmo regolare, andare a letto più o meno sempre alla stessa ora, e soprattutto di dormire il giusto numero di ore di sonno: eviterai di svegliarti già irritata.

E poi, mentre fai colazione, ascolta una canzone dalla tua playlist che ti metta di buon umore, e magari continua a cantarla sotto la doccia. Il successo è assicurato!

3) Dedica più tempo a te stessa

Cerca di ritagliarti un po’ di tempo libero ogni giorno per fare qualcosa che ti piace e che ti rilassa. Può essere leggere un libro, oppure fare una passeggiata o un giro per negozi, o dedicare un’ora della tua giornata ad un trattamento di bellezza, dalla manicure ad un massaggio rigenerante.

Iscriviti ad un corso di fitness o di ballo. Prenderti cura di te è un passaggio fondamentale per coltivare l’ottimismo e aiuta a pensare positivo.

4) Riconosci i tuoi successi e festeggiali, e fai progetti per il futuro

Non aspettare le grandi occasioni per essere felice. Trova il modo di festeggiare anche i tuoi piccoli successi quotidiani, come una lode sul posto di lavoro o semplicemente un “grazie” detto con il cuore da un’amica o da una persona cara.

Uno dei segreti è stabilire degli obiettivi, non solo quelli importanti ma anche semplicemente piccoli traguardi realizzabili, raggiungerli e riconoscerli ti aiuterà a sentirti più motivata e a pensare positivo.

5) Vuoi pensare positivo? Elimina dalla tua vita le persone tossiche

Questo ultimo consiglio può sembrare una banalità, ma non lo è affatto: circondarsi di persone positive può avere un grande impatto sul tuo umore e sul tuo modo di vedere la vita. Quindi, tieni alla larga le persone sempre arrabbiate, rancorose, invidiose, in una parole tossiche.

Oltre ad avvelenare il tuo stato d’animo, hanno un potere fortemente demotivante. Cerca invece di trascorrere il tempo con amici e familiari che ti fanno sentire bene e che ti incoraggiano a raggiungere i tuoi obiettivi.

E ricorda: non è necessario essere sempre felici per essere ottimisti. Essere ottimisti significa riuscire a mantenere una visione positiva della vita anche nei momenti difficili, superare le sfide con un approccio proattivo, non passivo, e credere fermamente che le cose andranno meglio.

Coltivare un pensiero positivo poi aiuta sicuramente essere gentili con gli altri, ma ricordiamoci di esserlo anche verso noi stesse. Seguendo questi semplici consigli potrai imparare a pensare positivo e ad affrontare la vita con maggiore fiducia e speranza. In altre parole, a vedere il famoso bicchiere mezzo pieno.