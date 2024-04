Arriva il caldo e si sente: ecco i segni zodiacali che già in questo periodo scapperebbero tra i ghiacciai

Per questi segni zodiacali, il caldo può rappresentare una sfida da affrontare con pazienza e moderazione. Ecco di chi parliamo

Con l’arrivo delle temperature estive, molti di noi cercano refrigerio e sollievo dall’afa. Tuttavia, per alcuni segni zodiacali, il caldo può rappresentare una vera e propria sfida, portando disagio e irritazione. Scopriamo quali sono i segni zodiacali che detestano il caldo e come affrontano questa stagione bollente.

In effetti, non sono poche le persone che proprio non sopportano le alte temperature. E non parliamo solo del senso di calore e del sudore. Ci sono persone che diventano molto più irritabili quando fa caldo. Sono persone che, per le loro vacanze, difficilmente sceglieranno posti sul mare, ma che andranno a privilegiare il centro dell’Europa o, comunque, Paesi con il clima più freddo. Ebbene, chi ha questi gusti, quasi certamente è guidato da una di queste costellazioni.

I segni zodiacali che odiano il caldo

Per questi segni zodiacali, il caldo può rappresentare una sfida da affrontare con pazienza e moderazione. Possono trovare sollievo cercando rifugio in luoghi freschi e ombreggiati, praticando tecniche di rilassamento e adottando abitudini che favoriscono il benessere durante i mesi estivi.

1. Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il Cancro, governato dalla Luna, tende a preferire temperature più fresche e piacevoli. Questo segno d’acqua apprezza la comodità e il conforto, e il caldo eccessivo può farlo sentire sopraffatto e irritato. Quelli del Cancro possono trovare sollievo cercando rifugio in luoghi freschi e ombreggiati, preferendo trascorrere il tempo in ambienti climatizzati o vicino a corsi d’acqua.

2. Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Vergine, nota per la sua attenzione ai dettagli e la sua precisione, può essere facilmente infastidita dal caldo e dall’umidità che possono compromettere la sua concentrazione e il suo senso di ordine. Questo segno di terra preferisce un clima più moderato che favorisca la produttività e la tranquillità. Può trovare sollievo mantenendo gli ambienti freschi e ben ventilati e praticando tecniche di rilassamento per ridurre lo stress.

3. Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia, governata da Venere, apprezza il bel tempo e l’armonia, ma può trovarsi a disagio con il caldo eccessivo che disturba il suo equilibrio interiore. Questo segno d’aria preferisce temperature più miti che consentano di mantenere la calma e la compostezza. Può cercare rifugio in luoghi freschi e tranquilli, evitando l’esposizione prolungata al sole.

4. Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno, noto per la sua determinazione e ambizione, può trovare difficile tollerare il caldo che ostacola i suoi sforzi e il suo senso di controllo. Questo segno di terra preferisce un ambiente fresco e controllato che favorisca la concentrazione e la produttività. Può trovare sollievo mantenendo un ambiente fresco e ordinato e cercando di evitare l’esposizione diretta al sole durante le ore più calde della giornata.