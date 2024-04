Più di un semplice make up: valorizza la tua bellezza con la toeletta da trucco

Contiene link di affiliazione

A causa della vita frenetica che conduciamo ogni giorno, spesso e volentieri ci dimentichiamo di dare la giusta importanza a noi stesse. In altre parole, non ci valorizziamo abbastanza e tendiamo ad appiattirci sotto il peso della vita che non è sempre rose e fiori, va detto. Un look impeccabile però farà la differenza sempre: non solo, infatti, saremo più sicure di noi stesse, ma soprattutto è sacrosanto coccolarci come si deve facendo risplendere tutta la nostra bellezza, magari con la toeletta da trucco più cool di tutte.

Per quanto, infatti, possa essere considerato un “capriccio” la toeletta da trucco, è indubbio che siano proprio le luci a garantire la giusta riuscita di qualsiasi make up. Insomma, se ci si trucca in pratica quasi al buio a causa di una luce poco potente con poco spazio a disposizione e potendo guardare una porzione del viso alla volta in uno specchio minuscolo, va da sé che il risultato sarà davvero disastroso con tanto di effetto cerone sempre in agguato che si può scongiurare con la giusta toeletta.

Risplendi con la toeletta da trucco per un make up dall’effetto wow

E insomma, se vip, attrici, cantanti e influencer non possono farne a meno, perché dovremmo rinunciarci noi? Che sia per un importante riunione di lavoro, per un aperitivo con le amiche o ancora anche solo per fare la spesa nel supermercato sotto casa, è sempre importante curare il tuo make up alla perfezione con la toeletta da trucco.

Dotata di 4 mensole a giorno, l’ampio piano d’appoggio da 90x40cm e i 2 cassetti completano uno spazio ampio, pulito e ordinato e che potrai gestire come meglio credi in base alle tue esigenze. Giusto per rendere l’idea, puoi suddividere la toeletta a “zone”, creando così quella per la cura della pelle – e in una toeletta che si rispetti non può di certo mancare la crema idratante CeraVe – quella per i cosmetici e ancora quella per i gioielli o per i prodotti per i capelli. Insomma, basta più cose alla rinfusa ovunque in bagno.

Sobrio e versatile, il tavolo bianco e lo specchio seguono un look minimalista e moderno che si adatta facilmente a qualsiasi stile di arredamento. Il manuale di istruzioni dettagliato e il kit di montaggio in dotazione poi, ti aiuteranno a installare la toeletta davvero in pochissimo tempo così da poterla usare subito. E non ti preoccupare di sporcare con fondotinta e mascara: il tavolo da trucco è liscio, idrorepellente e facile da pulire, basta utilizzare un panno umido per rimuovere ogni macchia.

E poi, aspetto questo da non sottovalutare, la struttura è estremamente stabile e può reggere un peso di 75 chili grazie piedini antiscivolo e al dispositivo antiribaltamento che ne aumenta la sicurezza. Ovviamente però una toeletta da trucco non sarebbe tale senza le sofisticate luci Led a risparmio energetico per uno stile hollywoodiano a casa propria. Le 10 luci con interfaccia USB, infatti, hanno 3 livelli di luminosità e si possono installarle liberamente sullo specchio conferendo alla toeletta quel tocco glam in più che non guasta mai.

Ma sai come installarle? Per prima cosa, pulisci lo specchio e segna le posizioni su cui vuoi installare le lampadine. Fatto questo, regola la lunghezza del cavo luminoso ruotando la lampadina, quindi utilizza le ventose o l’adesivo 3M per fissarla allo specchio. Ora non ti resta che collegare l’interfaccia USB e toccare il pulsante on/off sia per accendere le lampadine che per regolarne la luminosità tenendo premuto più a lungo. E la tua toeletta da trucco è pronta!

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati Amazon riceviamo un guadagno sugli acquisti idonei. I prezzi potrebbero variare dopo la messa online.