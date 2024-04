Come abbinare questi 3 colori evergreen: devi conoscerli assolutamente!

Non sai come abbinare alcuni colori? Ecco che ti mostriamo tre abbinamenti con il quale non puoi mai sbagliare. Corri a scoprirli!

La mattina quando ci svegliamo spesso siamo di corsa e non facciamo molta attenzione a come abbiniamo i capi che prediamo dall’armadio. Questo non è assolutamente un modo corretto di vestirsi per sentirsi bene. Noi ti consigliamo di scegliere con calma cosa indossare la sera prima.

Ci può essere di aiuto anche per iniziare la mattinata in modo rilassato, per quanto possibile! Facendo così poi potremmo abbinare i colori nel modo più corretto. Sai che ci sono anche degli abbinamenti che non passano mai di moda? Se hai fatto una faccia strana continua a leggere e scopri di quali parliamo.

Abbinamenti evergreen? Ecco quali sono

Sentirsi bene quando usciamo di casa è davvero importante perché ci permette di affrontare la nostra giornata lavorativa in modo diverso. Anche se rimaniamo a casa è davvero fondamentale stare bene con noi stesse. Questo ci permette di sentirci meglio e di affrontare tutto in modo diverso.

Molto spesso non abbiamo il tempo di abbinare o scegliere cosa mettere, specialmente se dobbiamo uscire per accompagnare i figli a scuola e poi rientrare per prepararci ed andare in ufficio. Non usciamo con il pigiamo o la tuta di casa, anche se lo abbiamo fatto tutte, confessalo!

Iniziamo come prima cosa dicendo che ci sono i colori primari e secondari, hai presente la ruota dei colori? Un esempio pratico, possiamo scegliere di mettere insieme il giallo ed il viola ma mai e poi mai il giallo ed il rosso. Una scelta vincente sempre è quella di unire il beige ed il nero. Sono perfetti!

Hai mai provato il grigio ed il giallo tenue? È ottimo anche per andare in ufficio, un pantalone classico, anche con le piences, ed una camicia gialla. Accessori grigi e tutti ti guarderanno stupiti. Un’altro abbinamento che è davvero impeccabile, ovviamente è il bianco ed il nero. Loro solo l’unico caso dove anche se sono vicini nella ruota dei colori vanno bene insieme.

Un’abbinamento evergreen è il jeans con il rosa. Insieme sono perfetti e ci permettono di creare mille look diversi che vanno dal giorno fino alla sera. Cosa ne pensi di una gonna in tulle rosa ed una camicia di jeans? La serata è tua se metti una scarpa con il tacco nera con accessori neri, anche una bella cintura alta che evidenza il punto vita.

Ecco l’ultimo abbinamento che ti consigliamo. Il verde acqua con il bianco. Anche in questo caso è perfetto sempre, tutto dipende da come utilizziamo gli accessori. È una scelta incredibile anche per un evento come un matrimonio. Un abito in queste nuance di colore lascerà tutti a bocca aperta.

Adesso che conosci questi tre abbinamenti se non li hai mai provato devi subito rimediare, controlla nell’armadio e provali, siamo certi che ti innamorerai di loro.