Ho smesso di comprarlo: il mascara ora lo preparo a casa, semplicissimo ed economico

Sapevi che da oggi puoi smettere di comprare il mascara? Con il trucco della nonna lo crei in casa in men che non si dica.

Il mascara è uno dei prodotti make up più utilizzati dalle donne. Così semplice, ma allo stesso tempo efficace, che non se ne può fare a meno. Anzi, possiamo dire che alle volte basta mettere un po’ di mascara sulle nostre ciglia, per avere un effetto “wow” che fa innamorare chiunque ci osservi. Inoltre, un mascara, per poter essere considerato meraviglioso e super efficace, deve avere numerose caratteristiche, tra cui morbidezza, durata e deve essere ricco di vitamine.

Noi, quest’oggi, anziché farvelo acquistare nei negozi o sui tanti siti online, abbiamo deciso di mostrarvi un trucchetto super efficace, proposto dalle nostre nonne, per crearlo in casa. Sarà meraviglioso! Pronte?

Crea il mascara in casa: sarà un successo unico

Come abbiamo detto precedentemente, il mascara è uno degli strumenti del make up che non può mai mancare nella nostra routine quotidiana. Al contrario, quest’ultimo è necessario per rendere il make up più intenso e soprattutto per rendere le nostre ciglia super voluminose, avendo così lo sguardo da cerbiatto.

Ma negli ultimi anni, per potersi assicurare un mascara perfetto, che abbia tutte le caratteristiche che cerchiamo e soprattutto che possa rendere le nostre ciglia uniche bisogna spendere un bel po’ di denaro. Per questo motivo abbiamo pensato di crearlo in casa con pochi e semplici ingredienti, del tutto economici. Ecco di quali parliamo. Per realizzare il nostro mascara abbiamo bisogno di:

2 cucchiaini di olio di cocco

4 cucchiaini di gel all’aloe vera

2 cucchiaini di cera d’api solida

1/2 capsule di carbone attivo

La prima cosa da fare è mettere in un pentolino l’olio di cocco, il gel di aloe vera e la cera d’api grattugiata finemente. Accendere la fiamma e mescolare bene fino a quando gli elementi al suo interno non saranno completamente amalgamati e la cera d’api non si sia completamente sciolta. A questo punto aggiungere la capsula di carbone attivo e continuare a mescolare. Anche quest’ultima dovrà sciogliersi completamente. Spegnere la fiamma quando si sarà raggiunta la consistenza desiderata.

A questo punto prendiamo un sacchetto di plastica, quello per alimenti ed inseriamo al suo interno il liquido appena ottenuto, facendo attenzione che prenda tutto il sacchetto, anche le punte. Lo arrotoliamo e tagliamo una delle due punte del sacchetto. Prendiamo un vecchio tubetto di mascara e versiamo il composto ottenuto al suo interno. In questo modo avremo il nostro mascara fatto in casa pronto per ogni occasione.