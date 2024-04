Salviette per neonati, come sceglierle: la pulizia del tuo piccolo a portata di mano

Contiene link di affiliazione.

Le salviette per neonati non possono assolutamente mancare nella borsa del cambio e se sei una mamma sai bene di cosa sto parlando; come per ogni cosa anche per questa c’è un ‘però’: trattandosi di un prodotto per bambini molto piccoli e quindi delicati, è fondamentale sapere cosa si sta acquistando e verificare che siano rispettati tutti i requisiti che dei prodotti per bimbi di pochi giorni devono avere.

Questo genere di cose rientrano nella lista dei trucchetti che salvano la vita di una mamma; nei primi mesi di vita del bambino è normalissimo sentirti un po’ persa e stare dietro a tutto può sembrare un’impresa insormontabile – non preoccuparti è una sensazione condivisa da tutte le neomamme – e ho sempre pensato che le salviette per neonati siano state inventate proprio per ‘salvare’ tutte noi. Sul mercato ne esistono di tantissime tipologie e marchi, ce ne sono davvero una miriade e per questo il mio consiglio per scegliere bene e verificare che rispettino determinati standard per proteggere la pelle del tuo piccolino.

Salviette per neonati, cosa sapere scegliere quali comprare

Prima di diventare madre magari non ti capitava di prestare tanta attenzione a ciò che acquistavi, adesso invece controllerai tutto quello che compri per il tuo bambino – anche questa è una cosa normalissima – e quindi farai lo stesso per le salviette umide che ti serviranno per la sua igiene, utilissime per tenere sempre pulito il bambino e comode e funzionali perché puoi portarle ovunque.

Inizio con il dirti che la prima cosa che devi fare prima di acquistare le salviette per neonati è verificare che siano senza profumo, alcol e plastica, due cose che potrebbero arrossare la pelle del tuo bambino o peggio creare una fastidiosa irritazione; ti consiglio di prediligere salviette che abbiano ingredienti naturali e ipoallergenici, così che non correrai il rischio di reazioni allergiche. Un’altra cosa che ti consiglio di controllare – questo potrai farlo solo aprendo la confezione – è la consistenza di questi ‘fazzoletti umidi’: non devono essere troppo ruvidi e nemmeno troppo morbidi, serve come sempre il giusto equilibrio.

E’ sempre preferibile affidarsi a marchi che siano certificati e non a brand sconosciuti di dubbia provenienza, per la salute dei nostri bambini la prudenza non è mai troppa e per questo il mio consiglio è fare una scelta accurata che tenga presente di tutti i fattori che ti ho elencato sopra. A tal proposito ti suggerisco le salviettine per neonati WaterWipes; sono prodotti approvati dai dermatologi, dalla fragranza al 100% naturale e prive di plastica e profumo, salviettine estremamente consigliate per i bambini di pochi giorni e anche per i prematuri, la cui pelle è ancora più delicata. Per capire quanto siano dolci per il tuo piccolino ti basti sapere che gli unici ingredienti di queste salviette sono il 99,9% di acqua purificata e una goccia di estratto di frutta.

La confezione – che contiene 240 fazzoletti umidi – è molto compatta così che potrai trasportarla senza problemi nella borsa del cambio o anche in modelli più piccoli, in modo da avere questo ‘salva vita’ sempre con te e anche i cambi pannolini più difficili ti sembreranno una passeggiata. Per concludere mi sento di darti un ultimo consiglio, ricorda di non usare esclusivamente salviettine umide per l’igiene quotidiana del tuo piccolo; quando sei a casa il mio suggerimento è prediligere il più possibile lavaggi con acqua e un detergente naturale, come Babycoccole Dolce Bagnetto, al 100% naturale, che ha una funzione rilassante e protettiva.

