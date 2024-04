Consigli per scegliere l’abito da sera perfetto per ogni occasione: dalle lunghezze ai colori, agli accessori giusti per completare il look.

Siete invitate ad un evento serale, come una festa o una cerimonia formale, e non avete idea di cosa indossare? Scegliere l’abito da sera giusto, che ci faccia sentire belle, eleganti ma anche a nostro agio, non è un’impresa facile. Ma seguendo i consigli giusti non è neppure impossibile.

Negozi e boutique, ma anche quasi tutti i brand fast fashion come Zara e H&M, offrono una gamma molto ampia di modelli tra cui cercare l’abito da sera più adatto a voi. Anche i tessuti e i colori disponibili sono svariati. Questo da una parte rappresenta un vantaggio, ma se si è indecise scegliere diventa ancora più complicato! Non perdetevi d’animo: abbiamo preparato una guida che tiene conto di tutti i fattori, dal tipo di evento alla fisicità al colore della carnagione, con alcuni consigli fondamentali da seguire. Ecco come trovare il look da sera ideale, dall’abito agli accessori.

Abito da sera, scegli il modello in base all’occasione

L’abito da sera rappresenta un capo iconico, emblema di eleganza e ricercatezza. Nel trovare il modello più adatto a voi, dovete per prima cosa tenere conto del tipo di evento. Se siete invitate ad una cerimonia formale, come ad esempio un matrimonio serale oppure un evento di gala, orientatevi su un modello lungo e sontuoso.

Da preferire i tessuti pregiati come la seta e il raso nella stagione estiva, oppure il velluto se è inverno. Scegliete un abito con la scollatura che meglio si addice al vostro tipo di fisico, come vedremo più avanti, impreziosito da paillettes, ricami o applicazioni.

Se l’evento è meno formale, ad esempio se siete invitate ad una cena elegante o ad un cocktail party, un abito midi o corto può essere la scelta ideale. Privilegiate tessuti fluidi come chiffon o georgette, e orientatevi su un modello con dettagli raffinati come drappeggi o cinture gioiello.

A proposito di tessuti: nella scelta dell’abito da sera tenete conto che una delle tendenze del 2024 è l’effetto sheer, ovvero le trasparenze che creano un effetto vedo-non-vedo. Siete invitate ad una festa privata, come un compleanno o una laurea, o volete semplicemente indossare un abito particolare per una serata elegante o per un uscita con gli amici?

In questo caso potete osare con un abito più sbarazzino e divertente. Scegliete un colore vivace o una stampa originale, e completate il look con accessori di tendenza.

Quali sono i colori di tendenza per gli abiti da sera

Come sappiamo, le tendenze in fatto di colori sono legate al periodo e alle stagioni, a parte alcuni colori classici come il nero, il rosso, l’oro e l’argento, che per sono sempre di moda le occasioni eleganti. Nello scegliere il vestito da sera bisogna tenere conto della carnagione e del colore dei capelli.

Se siete bionde con la carnagione chiara evitate i colori troppo tenui e delicati e puntate su tonalità come blu scuro, il nero, il grigio, il rosso e il bianco, oppure su un abito da sera dai bagliori metallici che faranno risaltare il vostro look.

Avete una carnagione media o olivastra? Mettetela in risalto con colori come il grigio chiaro, molto chic, oppure con i colori della terra come il rosso bordeaux, il cioccolato, il verde. Se la carnagione è scura, infine scegliete un abito da sera in un colore vibrante e luminoso come il fucsia, il giallo o l’arancione, perfetti per valorizzare questo tipo di incarnato.

Abito da sera, che tipo di fisico hai?

Una volta scelto il colore, dovete tenere in considerazione anche la vostra fisicità. Se avete un seno minuto valorizzate le vostre forme con un abito con scollo a cuore o all’americana. Evitare invece modelli eccessivamente larghi o con scollature troppo profonde.

Al contrario, se il vostro seno è abbondante, optate per un abito con un buon sostegno, come un modello con scollo a V o con bretelle larghe. Scegliete tessuti corposi che non evidenzino eccessivamente il décolleté.

Avete i fianchi larghi? Orientatevi su un modello che accarezzi la figura e scivoli via morbido sui fianchi, evitando modelli troppo attillati. L’opzione ideale potrebbe essere un abito a trapezio o con gonna a ruota. Se siete bassine, evitate gli abiti dalla linea ad A e i vestiti a palloncino, che vi fanno sembrare ancora più piccole.

Se invece avete le gambe lunghe mettetele in risalto con un abito corto o con uno spacco laterale. Ma se preferite un abito da sera lungo, optate per un modello con una gonna fluida e sbarazzina.

Look da sera, scegliere gli accessori giusti

Gli accessori giocano sempre un ruolo fondamentale nel completamento del look e nell’aggiunta di un tocco personale, anche all’abito da sera. Scegliete gioielli e scarpe adatti allo stile dell’abito e all’occasione.

Una pochette o una clutch saranno perfette per contenere gli oggetti essenziali, come il cellulare e un gloss multiuso per ritoccare il trucco durante la serata.