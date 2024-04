Belen Rodriguez, altro che single: il ritorno di fiamma era inevitabile

Belen Rodriguez è stata beccata proprio con lui, nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma pare proprio che ci sia stato un riavvicinamento.

Belen Rodriguez è single? Dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni le sono stati attribuiti diversi flirt, sempre ampiamente smentiti da lei, ma questa volta non potrà negare il ritorno di fiamma proprio con lui.

Le immagini parlano chiaro e nessuno si sarebbe mai aspettato di vederle davvero e invece è accaduto, la show girl argentina ha fatto un importante passo indietro e adesso i fan sognano ad occhi aperti.

Belen Rodriguez beccata proprio con lui, cosa è successo

Belen Rodriguez è stata pizzicata dal settimanale Gente in compagnia di un suo storico ex, una di quelle persone con la quale mai avremmo immaginato di rivedere e invece è accaduto davvero e adesso tutti sognano un ritorno di fiamma.

La show girl è stata paparazzata in compagnia di Stefano De Martino per strada a Milano, il settimanale ha ripreso diversi momenti dell’incontro tra i due ex. Pare che Belen sia andata a casa sua e abbia trascorso lì un’ora, poi lei e Stefano sarebbero usciti e sarebbero andati assieme a prendere Santiago a scuola e infine avrebbero fatto una passeggiata con lui. Immagini che nessuno si sarebbe aspettato di rivedere dopo la terza separazione che c’è stata.

Sebbene anche le altre volte la show girl argentina aveva parlato dei tradimenti di Stefano non l’aveva mai fatto come quest’ultima volta, per la quale ha detto di aver anche sofferto di depressione e di essere stata molto male. Ha accusato il suo ex a Domenica IN di essere un traditore seriale, raccontando di aver scoperto dodici scappatelle e di essersi voluta poi fermare perché era inutile trovarne altre. De Martino dal canto suo aveva preferito non commentare, dicendo solo che ogni storia ha due versione e che lui non avrebbe mai parlato male di Belen in pubblico perché è la madre del figlio e le vuole bene.

Proprio per questo nessuno si sarebbe aspettato di rivederli assieme e sorridenti, ma dopo la bufera pare sia tornata la pace e forse la Rodriguez ‘ha perdonato’ Stefano o comunque vuole avere un rapporto con lui per il bene del figlio Santiago. I fan, però, non hanno potuto fare a meno di ricordare che tutte le volte che sono tornati assieme in passato, le cose sarebbero andate proprio così. Ci sono stati primi timidi riavvicinamenti – apparentemente per il figlio – e poi è riscoppiato l’amore.

Accadrà anche questa volta? Difficile dirlo, sicuramente le immagini di Belen e Stefano in pace hanno fatto piacere a tanti fan della coppia.