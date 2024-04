Come combattere le smagliature, la crema Rilastil una garanzia per questa ‘battaglia’

Contiene link di affiliazione.

Le smagliature sono forse uno degli inestetismi della pelle più odiati, generalmente sono molto visibili e sembra quasi impossibile prevenirle così come farle scomparire; che siano più o meno evidenti, se anche tu le hai, saprai sicuramente di cosa stiamo parlando. Potrebbero sembrare quasi degli scarabocchi che sporcano il nostro corpo, proprio per questo nessuno le vorrebbe e quando iniziano a spuntare è normale avvilirsi terribilmente. Ma se hai la sfortuna di averle – non preoccuparti è una problematica più diffusa di quanto si creda, che colpisce sia gli uomini che le donne – è preferibile trattarle al meglio, magari con un prodotto specifico che agisca in modo efficace e garantisca un buon risultato.

Sebbene ci siano una serie di consigli da seguire per evitare la comparsa delle smagliature, la cosa importante è iniziare a curarle subito senza perdere tempo, altrimenti potrai correre il rischio che non solo aumentino, ma che quei solchi diventino talmente secchi da ridurre drasticamente le possibilità di miglioramento.

Smagliature, perché compaiono e le diverse tipologie: come riconoscerle in tempo

Le smagliature, quelle che noi tutti conosciamo come quei fastidiosi ‘segnacci’ sulla nostra pelle, sono propriamente delle alterazioni o lesioni della cute; hanno una forma lineare e compaiono solo in determinate parti del corpo: le cosce, i fianchi, il ventre, il seno e i glutei. È un inestetismo che si manifesta sia alle donne che agli uomini e la causa principale è dovuta al cambiamento repentino, o comunque molto rapido, del volume del corpo; per intenderci quando si ingrassa o dimagrisce velocemente e molto.

Le cause di una perdita o di un aumento di volume corporeo possono essere diverse, una dieta piuttosto che una gravidanza, così come l’allattamento, problemi ormonali o un eccessivo gonfiore dovuto a cure con medicinali a base di cortisone. Ad alcune persone possono comparire più sui fianchi mentre ad altre sul ventre, all’interno delle cosce, sui glutei o sul seno, nelle zone dove il volume del corpo è aumentato o diminuito.

Ne esistono di due diverse tipologie, ci sono le smagliature rosse e le smagliature bianche; le prime sono quelle che compaiono nella fase iniziale del problema, si presentano come un’infiammazione e hanno una maggiore possibilità di essere trattate, mentre le seconde sono quelle in fase già avanzata e indicano che in quel punto si è persa una maggiore consistenza di cute e quindi il problema è più acuto, diventano come delle vere e proprie cicatrici.

Come prevenire le smagliature, cosa puoi fare

Prevenire le smagliature non è cosa semplice, ma possiamo consigliarti alcune pratiche da seguire per ridurre il rischio che questi inestetismi compaiano sul tuo corpo e nello specifico riguardano alcune regole che dovrai seguire per l’alimentazione:

Evitare i cibi grassi come insaccati, fritti, alcol e caffeina;

Bere molta acqua, è preferibile almeno 1,5 litri d’acqua al giorno;

Consumare molta frutta e verdura, quest’ultima cotta in modo salutare;

Introdurre nella tua dieta alimenti ricchi di magnesio che servono a conferire una maggiore tonicità alla pelle;

Prediligere alimenti con beta-carotene, come le carote o la zucca.

Questi sono suggerimenti che bisognerebbe seguire praticamente dall’adolescenza, ma se anche tu – come la stragrande maggioranza delle persone sulla faccia del pianeta – hai delle smagliature, ti suggeriamo di iniziare a utilizzare una buona crema quotidianamente per contrastarle e ridurle quanto più possibile. Se poi hai delle smagliature rosse non dovresti perdere tempo e iniziare a trattarle velocemente, con un buon prodotto – in questo caso – riuscirai a eliminare il problema.

Per entrambe le tipologie vorremmo consigliarti la crema Rilastil per smagliature, un’emulsione che aiuta a contrastare la comparsa di smagliature ma anche a trattare quelle già esistenti; in questo caso ne migliora notevolmente l’aspetto, riducendo il solco bianco e uniformandolo al resto della cute. In presenza di smagliature rosse questo prodotto è estremamente efficace e se utilizzato quotidianamente può davvero favorirne la scomparsa definitiva.

Ha una texture molto corposa e per questo è importante che quando la applichi sulla zona interessata, la massaggi fino all’assorbimento con movimenti circolatori in senso orario, esercitando anche un po’ di pressione con i polpastrelli delle dita.

