Chiara Ferragni, l’indiscrezione è preoccupante: ecco cosa sta succedendo all’influencer

Ancora brutte notizie per Chiara Ferragni. Le ultime indiscrezioni hanno fatto preoccupare i suoi fan

Non è un buon momento per Chiara Ferragni. Negli ultimi mesi, infatti, l’imprenditrice cremonese ha dovuto affrontare diverse problematiche, sia lavorative che personali. Tutto è iniziato con lo scandalo dei pandori e sulle indagini che la magistratura sta portando avanti riguardanti la beneficenza legata all’acquisto di questi prodotti. La stessa Ferragni ha ammesso di aver commesso degli errori ed ha promesso di riparare in futuro, ma è servito a poco perché buona parte dell’opinione pubblica si è schierata contro di lei.

Come se non bastasse, è arrivata anche la separazione da suo marito Fedez. Chiara e Federico stavano insieme da diversi anni, ma da qualche mese arrivavano molte indiscrezioni su una presunta rottura, ufficializzata da Chiara Ferragni in diretta televisiva nello studio di Fabio Fazio, nel corso del programma Che tempo che fa. In diverse storie pubblicate su Instagram, Chiara ha evidenziato un malessere abbastanza grande ed ha parlato di un periodo difficile da superare. Nelle ultime ore sembra che la situazione sia addirittura peggiorata, ecco cosa è successo a Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni, parla l’esperto: “Passa le giornate dalla psicologa”

Mentre Chiara Ferragni, i suoi figli ed il resto della famiglia erano in vacanza a Dubai, Fedez ha raccolto le sue cose dall’attico milanese e si è trasferito in un appartamento nei pressi del Castello Sforzesco. Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, esperto di gossip, Chiara starebbe malissimo, non avrebbe più voglia di parlare con il mondo esterno e passerebbe intere giornate nello studio della sua psicologa.

Sembra proprio che gli scandali e la sua situazione sentimentale abbiano abbattuto Chiara. L’influencer sta vivendo il peggior periodo degli ultimi anni e pare non sappia come uscirne. Nonostante i suoi sforzi di sembrare una persona comune e di voler chiedere scusa, Chiara non è riuscita a conquistare l’opinione pubblica. Molti commenti sui social network sono negativi nei suoi confronti, anche quelli sotto i suoi post più recenti.

C’è chi la accusa di aver sempre proposto al mondo esterno una storia completamente inventata, c’è chi le dice di aver pubblicato pezzi della sua vita sui social network solo ed esclusivamente per lucrare attraverso le sue aziende, c’è anche chi le punta il dito contro per aver usato i suoi figli per questioni di marketing. I commenti sono spietati, ma c’è ancora chi si schiera dalla sua parte, anche se questo gruppo di persone è sempre meno folto.