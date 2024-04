Migliorare le nostre giornate caotiche e stressanti si può, basta organizzarsi: 8 consigli per creare una routine mattutina efficace.

La routine mattutina è un’arte spesso sottovalutata, ma è essenziale per iniziare la giornata con il piede giusto. Dovremmo quindi imparare a sviluppare una serie di abitudini che ci aiutino a ottimizzare il tempo e a prepararci mentalmente per affrontare le sfide della giornata.

Questa routine, oltre a darci una sensazione di sicurezza e stabilità, servirà anche a migliorare il nostro umore e la nostra produttività, sia al lavoro che in tutte le altre attività quotidiane come lo studio, lo sport e le incombenze di casa.

Routine mattutina, perché è importante e gli step da seguire

La morning routine è un insieme di attività che svolgiamo ogni mattina prima di iniziare la nostra giornata lavorativa o scolastica. Il modo in cui iniziamo la giornata la definisce e la influenza fino alla sera. Inoltre, dedicare del tempo al mattino per attività specifiche può contribuire ad aumentare la produttività e l’autostima. Ed ecco 8 consigli per creare, o migliorare, la tua routine mattutina.

1. Stabilisci un orario fisso per svegliarti: svegliarsi alla stessa ora ogni mattina, anche nei giorni liberi, può aiutare il corpo a stabilire un ritmo circadiano regolare. Se ti svegli con determinazione e prontezza, anziché procrastinare, avrai un’iniezione extra di energia per affrontare la giornata.

2. Fai sport o esercizio fisico: anche solo pochi minuti di attività fisica al mattino possono aumentare i livelli di energia e migliorare l’autocontrollo. Scegli un’attività che ti piace e che si adatti al tuo stile di vita, come i cinque tibetani, una pratica yoga che riattiva i sette chakra, o una breve corsa.

3. Bevi acqua e non saltare la colazione: bevi un bicchiere d’acqua con succo di limone al mattino per idratarti e stimolare il metabolismo. Assicurati di fare una colazione equilibrata e nutriente per fornire al corpo l’energia necessaria per affrontare la giornata. Una colazione nutriente e leggera è essenziale per iniziare la giornata con energia. Opta per alimenti integrali come fiocchi d’avena, frutta fresca, yogurt greco e frutta secca. Aggiungi proteine con uova strapazzate o tofu. Evita cibi ricchi di zuccheri aggiunti e carboidrati raffinati. Bere acqua o tè verde completa una colazione equilibrata.

4. Evita gli schemi: Al mattino, evita di controllare email o social media, che possono causare stress e distrazione. Invece, dedica del tempo a attività rilassanti come la meditazione, la lettura o il disegno.

Altri consigli per una mouring routinne perfetta

5. Stabilisci obiettivi concreti: prima di iniziare la giornata, stabilisci un obiettivo tangibile da raggiungere, sia personale che professionale. Questo ti aiuterà a rimanere concentrato e motivato durante la giornata. Come stabilire obiettivi giornalieri? Inizia identificando le priorità e suddividendo compiti in obiettivi più piccoli e gestibili. Utilizza uno strumento di pianificazione come un’applicazione, oppure fai un semplice elenco. Sii realistico nelle aspettative e celebra i successi anche piccoli. Rifletti sui risultati alla fine della giornata per migliorare il processo.

6. Pianifica la giornata: utilizza un bullet journal o un’agenda per pianificare le attività della giornata, in modo da concentrare le energie su compiti specifici anziché disperderle. Inizia creando una lista delle attività da svolgere, utilizzando simboli per indicare priorità e scadenze. Organizza il tempo in blocchi dedicati a compiti specifici e inserisci anche momenti di pausa. Aggiungi note e riflessioni per migliorare la gestione del tempo.

7. Fai meditazione: dedica alcuni minuti al mattino alla meditazione per preparare la mente e stabilire un senso di calma e chiarezza prima di iniziare la giornata. Come fare? Trova un luogo della casa tranquillo e comodo, sediti in modo confortevole. Focalizza l’attenzione sul respiro o su un mantra. Accetta i pensieri che emergono senza giudizio e torna al momento presente. Inizia con pochi minuti e aumenta gradualmente la durata.

8. Prepara tutto la sera prima: anticipa i tempi preparando gli abiti e tutto il necessario la sera prima, specialmente se la tua giornata inizia molto presto. Controlla gli impegni e pianifica il tempo di viaggio. Ricarica dispositivi e tieni tutto pronto per una partenza senza stress. In questo modo ridurrai l’ansia al mattino.

È davvero così, provare per credere. Seguire una routine mattutina efficace può fare la differenza tra una giornata caotica e stressante e una giornata produttiva e soddisfacente. Sperimenta con diverse attività e trova ciò che funziona meglio per te, e ricorda che una routine mattutina non è una gabbia, ma piuttosto un trampolino di lancio per una giornata di successo e realizzazione.