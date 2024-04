Barbara Bouchet, l’affermazione sul figlio Alessandro Borghese gela tutti: che batosta per lui

Nessuno si aspettava che Barbara Bouchet usasse queste parole nei confronti del figlio Alessandro Borghese. Ecco cosa ha detto.

Alessandro Borghese è un figlio d’arte. La mamma è la bravissima attrice Barbara Bouchet e il padre è Luigi Borghese, produttore cinematografico. I due hanno avuto due figli, Alessandro appunto e Max. Quest’ultimo non è noto al pubblico come Alessandro che ha deciso di intraprendere una strada che lo ha portato a diventare chef e personaggio televisivo amatissimo.

La passione per la cucina, ha permesso ad Alessandro di diventare un prima un noto chef, e poi il protagonista di programmi televisivi sempre sulla cucina, tra cui spicca Alessandro Borghese -4 Ristarinti. Ma cosa ha detto Barbara a proposito del figlio?

Dure le parole della Bouchet contro Alessandro Borghese: lei non entra in cucina

I più giovani conoscono Alessandro Borghese per la sua professione di chef e non per essere un figlio d’arte. La mamma, Barbara Bouchet, è diventata celebre grazie al cinema soprattutto negli anni ’80, come protagonista di quel filone cinematografico entrato nella storia sotto la definizione di commedia sexy. Oggi continua a recitare in alcune fiction. Alessandro invece è diventato noto grazie ad alcuni programmi di cucina in onda in tv, soprattutto 4 ristoranti

Lo chef non ha mai amato essere identificato come il ‘figlio di’. In fondo Alessandro non ha seguito le orme della mamma e la sua carriera se l’è costruita da solo. Non sembrano affatto mamma e figlio, Barbara e Alessandro, perché oltre ad avere passioni diverse sono anche molto diversi tra loro. I loro tratti somatici sono diversi e Alessandro ha preso più dal papà che dalla mamma.

Barbara Bouchet non ama affatto la cucina e in un’intervista al settimanale Nuovo ha dichiarato: “A me non piace cucinare, ormai lo sanno in tutto il mondo. Se cucinano gli altri mangio con piacere. Io potrei anche murare la cucina, tanto non la uso mai. Uso il forno solo per nascondere pentole e coperchi. Per me è come un ripostiglio.”

In un’altra intervista al Corriere della Sera, Barbara ha dichiarato: “Io ho sempre poco appetito, non amo mangiare. Lascio sempre metà piatto, questo per mio figlio non è certamente piacevole.” L’attrice è quindi orgogliosa del figlio e della carriera che si è costruito, tuttavia non è una buongustaia, ma Alessandro ci sarà abituato conoscendo la mamma da sempre.