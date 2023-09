Vite al limite, Amber oggi è una modella bellissima: all’inizio pesava oltre 300Kg

Vite al limite ci mostra trasformazioni sorprendenti, che è difficile davvero immaginare. Ecco cosa è accaduto ad Amber, che pesava 300 kg

Molte volte è impossibile pensare che possa accadere un miracolo, si fa fatica, e invece, il più delle volte ci si accorge che il miracolo dipende dall’essere umano stesso.

“Aiutati che Dio ti aiuta“, dice un noto detto. E vale per ogni cosa della vita, in effetti, anche per un programma come Vite al limite, in cui il segreto per riuscire a raggiungere l’obiettivo è una forte motivazione.

Scendere di peso non è semplice, ci sono tanti fattori che ne determinano la riuscita e uno degli ingredienti è anche la costanza, la determinazione nel raggiungere quanto ci si è prefissati.

Il dottor Nowzaradan lo sa bene, ed è per questo che sprona il più possibile i propri pazienti, e lo fa con il massimo della professionalità. D’altronde, il medico può mettere a disposizione la dieta, incoraggiarti, darti tutte le indicazioni possibili, ma se il paziente non le segue, a meno che di gravi patologie o altre ragioni esterne, non c’è modo di ottenere la perdita di peso desiderata.

Vite al limite, Amber da 300 kg a modella: com’è cambiata

Amber Rachdi aveva solo 24 anni quando ha preso parte a Vite al limite (in inglese My600lblife), programma in onda negli Usa dal 2012, su TLC.

La storia di questa ragazza ha conquistato il pubblico a casa, che l’ha seguita con grande affetto. Amber, all’epoca, pesava 300 kg. Da subito si è impegnata per dimagrire, era determinata a farlo, seguendo le indicazioni del dottor Nowzaradan.

Nel periodo in cui ha preso parte alla trasmissione, Amber ha perso 100 kg. Ma non si è limitata a perdere quel peso, perché dopo l’intervento, la ragazza ha continuato a dimagrire tantissimo, ed è diventata una bellissima modella.

Si è messa delle extension ciglia, ha iniziato a curarsi tantissimo, ha messo anche un piercing a bocca e naso. È davvero cambiata, non si sa quanti chili abbia perso dopo Vite al limite, ma quel che è certo è che ha ottenuto risultati incredibili.

Come lei, sono riusciti a trasformare la propria vita anche altri protagonisti del programma. Questo perché se si è davvero determinati a ottenere dei risultati, non c’è nulla che può fermare un essere umano. Nonostante le difficoltà, bisogna tenere a mente che tutto è possibile.