Maria Grazia Cucinotta confessa il dramma della sorella: è riuscita a salvarsi grazie alla prontezza dei medici

L’attrice racconta il dramma vissuto da sua sorella e ne parla attraverso i social. Ecco che cosa ha raccontato sul suo profilo Instagram

Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici e donne dello spettacolo più apprezzate in Italia. La sua bellezza statuaria e la sua bravura indiscussa, l’hanno portata a farsi strada nel cuore del suo pubblico.

E, come sempre accade, quando si è particolarmente apprezzati e ben voluti, la curiosità verso la vita privata aumenta. È il caso di tutte le celebrities, di cui il pubblico vuole conoscere non solamente il davanti le quinte, ma anche il dietro le quinte.

Questa curiosità viene scaturita soprattutto dal fatto che si vuole sapere come i propri beniamini vivono la quotidianità, cos’è che li aiuta a poter performare al meglio. Quando si tratta di storie di successo, in effetti, è molto belle scoprire come la persona sia riuscita nell’intento.

E, si sa, successo non significa solo accadimenti belli, ma anche e soprattutto sfide da affrontare e momenti anche poco piacevoli. Proprio Maria Grazia ha attraversato un periodo particolarmente difficile: sua sorella, infatti, ha vissuto un vero e proprio dramma e si è salvata solamente grazie alla bravura dei medici.

Maria Grazia Cucinotta e il dramma della sorella: cosa è accaduto

Era l’8 Agosto scorso quando la sorella di Maria Grazia Cucinotta, Lilla, è finita al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte di Messina. Da lì un vero e proprio dramma. La donna, infatti, era svenuta per ben due volte ed era finita in ospedale per dei problemi di cuore.

Ma proprio i due svenimenti avevano messo in allarme il medico del pronto soccorso, che aveva richiesto prontamente una Tac. E proprio quest’ultima ha rivelato l’amara sorpresa: un tumore al cervello. È stato il Prof. Raffa, neurochirurgo del Policlinico, a diagnosticare la malattia dopo aver analizzato gli esiti della Tac.

Una notizia che ha lasciato sconvolta sia la donna che tutti i suoi familiari, compresa Maria Grazia. Per la celebre attrice quella notizia, nonostante le temperature caldissime di un agosto infuocato, le ha gelato il sangue. Una notizia che non si vorrebbe davvero mai ricevere. Il 23 Agosto, la sorella di Maria Grazia è stata operata e tutta la massa tumorale è stata rimossa.

Un avvenimento che ha per sempre segnato anche la vita della Cucinotta, che tramite un lungo post Instagram ringrazia tutti i medici e gli infermieri dell’ospedale. Perché , come ha detto lei, la cura migliore oltre le medicine è solo l’amore.