Extension ciglia: come rimuoverle a casa in tutta sicurezza

Extension ciglia, non vuoi rivolgerti ad un professionista? No problem, con i nostri consigli potrai farlo a casa, in completa sicurezza.

A quante di noi è capitato di non avere tempo o voglia di rivolgerti ad un professionista per la rimozione delle extension ciglia?

Sai che si possono togliere anche direttamente a casa? E no, non preoccuparti non è così difficile come credi. L’importante è seguire ogni singolo step che ti suggeriamo.

Extension ciglia, la rimozione in un batter d’occhio

Se ti senti abbastanza coraggiosa da affrontare il processo di rimozione delle ciglia, non ti resta che provarci!

Ovviamente questo processo richiede dei passaggi ben precisi. Ma se li seguirai alla lettera, otterrai un risultato da vera pro.

Lava il viso

Lavati il viso come faresti normalmente. Assicurati di non strofinare la zona degli occhi perché potrebbe tirare le ciglia e causare danni. Lo scopo di questo passo è quello di rimuovere qualsiasi mascara o trucco che può essersi depositato sulle extension.

Usa il vapore

Riempi una grande ciotola con dell’acqua calda. Mettici sopra il viso e copriti la testa con un asciugamano per far entrare il vapore. Rimani in questa posizione per qualche minuto. In questo modo allenterai il legame della colla delle extension ciglia.

Scalda l’olio

Prendi una piccola ciotola e riempila di olio. L’olio di cocco darà i migliori risultati nella rimozione delle extension, ma si possono utilizzare anche altri tipi di olio, come l’olio vegetale, l’olio d’oliva e quello di ricino.

A questo punto non ti resta che scaldare leggermente l’olio. Assicurati che non sia troppo caldo perché avrai a che fare con la zona degli occhi, che come ben sai, è molto sensibile. Puoi controllare il calore immergendo il tuo mignolo.

Immergi i dischetti

La prossima cosa da fare è immergere uno o due dischetti di cotone all’interno della ciotola contenente l’olio caldo. Fatto ciò, metti il batuffolo di cotone oleato su uno dei tuoi occhi, sopra le ciglia.

Lascialo lì per cinque o dieci minuti, o il tempo necessario al dischetto di cotone di raffreddarsi. Strofina delicatamente la linea delle ciglia superiori con il batuffolo oleoso e lascia che l’olio rimanga sulle tue extension per qualche minuto.

Rimuovi le extension ciglia

Usando lo stesso batuffolo di cotone, ripassa delicatamente la linea delle ciglia. Dovresti iniziare a vedere alcune extension ciglia cadere e rimanere attaccate nel batuffolo di cotone.

Ti consigliamo di fare questo processo con estrema attenzione se vuoi evitare di danneggiare le tue ciglia naturali. Se non cadono, non cercare di tirarle. Sarà necessario, a questo punto, farle rimuovere da un professionista.