Puoi dimagrire dormendo, ma solo se fai esattamente queste ore di sonno

Sapevi che si può dimagrire dormendo? Scopri come e quante sono le ore di sonno considerate indispensabili.

Quando si parla di perdere peso, ogni più piccola azione del quotidiano può fare la differenza. Dal mangiare bene, al fare attività fisica, tutte le scelte messe in atto possono portare ad un dimagrimento efficace e duraturo nel tempo.

Spesso, però, si sottovaluta un aspetto altrettanto importante e legato alla notte. Per dimagrire davvero è infatti indispensabile dormire le giuste ore di sonno e far sì che il riposo sia appagante. Al contrario si rischia infatti di vanificare ogni sforzo e di contrastare, pur senza volerlo, la perdita di peso.

Come dimagrire dormendo: ecco le ore che ti servono

Sul sonno e gli effetti positivi che ha sull’organismo ci sono numerosi studi. Questi, negli anni, hanno portato alla luce come un buon sonno sia indispensabile per affrontare la giornata con le giuste energie, per essere sempre di buon umore e persino per mantenere il peso forma e perdere peso. Anche il dimagrimento è infatti legato al buon sonno. In mancanza delle giuste ore di riposo, infatti, si rischia di svegliarsi con maggior fame, di scegliere cibi poco idonei alla dieta e di non saziarsi mai a sufficienza. Cosa fare, quindi? Secondo gli esperti, per un sonno che sia in grado di agire positivamente sulla perdita di peso occorre dormire dalle otto alle nove ore a notte.

Dormire semplicemente, però, potrebbe non essere sufficiente. Anche la qualità del sonno si rivela fondamentale. E per far si che questo sia profondo e senza disturbi esterni è molto importante scegliere una camera da letto insonorizzata e il più rilassante possibile. Al contempo è utile mantenere le temperature della stessa non troppo alte e scegliere pigiami dal tessuto leggero e morbido. Per migliorare ancora di più le cose puoi optare per praticare yoga o per fare un bel bagno caldo verso metà pomeriggio. La cena dovrà ovviamente essere più leggera del pranzo e magari a base di piatti noti per agevolare il buon sonno. Infine, cosa non meno importante, dovresti evitare l’uso di dispositivi elettronici, optando magari per una buona lettura o per l’ascolto di musica rilassante proprio prima di addormentarti.

Tutte queste semplici azioni sono la base per un sonno appagante e ristoratore, ovvero quanto ti serve per far sì che la tua dieta funzioni al meglio e che dormire diventi parte integrante del tuo dimagrimento.