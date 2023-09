Make-up, gli errori che ti “invecchiano”: ecco cosa evitare

Se fai questi errori quando ti trucchi, potresti sembrare “più vecchia”. Scopriamo quali segreti di giovinezza nasconde un buon make-up.

Secondo gli esperti del make-up, ci sono dei modi di truccarsi che ci rendono o più giovani o più vecchi. È facile cadere in errore quando non si conosce la strada giusta, ma con questi trucchi sarai in grado anche tu di farti un make-up che ti faccia sembrare più giovane. Scopriamo quali sono le tecniche da utilizzare secondo @heygio.makeup (nome Instagram), nonché Giorgia Casarotto.

Secondo la creator di contenuti, ci sono diverse tecniche di make-up che ci permettono di sembrare più giovani. Sul suo profilo ci sono una marea di foto e video che aiutano molte donne a truccarsi correttamente, senza cadere in errori banali. Uno dei suoi video riguarda proprio dei trucchi ben precisi per sembrare più giovani. Alcuni passaggi, colori, linee, che si adattano a un volto più adulto, senza farlo sembrare troppo evidente. Scopriamo allora i segreti di Giorgia e i suoi consigli su come effettuare un make-up che si adatti perfettamente alla nostra età, anche se è solo un numero.

Il make-up che ti “svecchia”, segui questi. consigli e sembrerai 20 anni più giovane

Secondo Giorgia Casarotto, molte donne sbagliano il posto in cui applicano i loro trucchi, ad esempio: la matita spesso viene applicata sulla rima e viene calcata così tanto da diventare troppo doppia, o ancora, altre si fermano prima della fine dell’occhio. Così facendo non fate altro che appesantire la vostra rima cigliare, e vi conviene invece provare di unire i buchetti che si trovano tra ciglia e ciglia, intensificando la rima cigliare dall’interno. Fallo partendo dall’inizio dell’occhio fino alla fine, l’effetto sarà incedibile.

Un altro errore che secondo Giorgia non va mai commesso, così come dice nel video, è quello di dimenticare di applicare il mascara. Secondo lei, è un fedele alleato, e dunque va applicato sempre. Le ciglia, tirate verso l’alto dal mascara, riusciranno a ringiovanire la vostra palpebra, soprattutto se è incappucciata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGIA CASAROTTO | makeup (@heygio.makeup)

L’ultimo errore da evitare assolutamente, è quello di utilizzare glitter oppure ombretti troppo brillantinati, perché potrebbero appesantire la palpebra invece di nasconderla. La stessa cosa vale per gli ombretti satinati, perché anch’essi non fanno altro che mettere in evidenza le pieghette sull’occhio. Scegliere invece delle matite morbide che possono essere poi sfumate su tutta la palpebra. In questo modo, le pieghe verranno sensibilmente minimizzate.