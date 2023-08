Putin apre il fuoco e noi chiudiamo i conti: terremoto in arrivo sui risparmi degli italiani

La guerra tra Russia e Ucraina potrebbe avere degli effetti devastanti sui risparmi degli italiani. Il pericolo è dietro l’angolo

La guerra scoppiata alcune settimane fa tra Russia e Ucraina continua a preoccupare tutti. Il primo pensiero va sempre alle persone che vivono costantemente nel terrore di perdere la vita a causa di una bomba o di un colpo di mitragliatrice. Purtroppo, ogni volta che esplode un conflitto come quello ucraino, le conseguenze ricadono anche sugli altri paesi.

Dall’inizio della guerra abbiamo registrato un continuo ribasso del rublo, la moneta russa. L’euro non è da meno ed è in continua perdita da tre mesi ormai. La moneta europea ha toccato il punto più basso mai registrato dal 2017. È accaduto lo scorso 27 aprile e gli esperti affermano che potrebbero esserci altre terribili giornate come quella anche nel prossimo futuro.

L’aumento delle materie prime, in particolare del gas proveniente dalla Russia, non è l’unico problema che affligge i consumatori italiani. A breve potrebbe arrivare un vero e proprio corto circuito che potrebbe mettere in pericolo i risparmi di milioni di persone. Il Governo è stato già allertato ma le misure tardano ad arrivare o non sono sufficienti. Ecco cosa accadrà a breve e quali saranno le conseguenze per la popolazione italiana.

Crisi economica: ecco come proteggere i propri risparmi

Dopo l’invasione russa in Ucraina, molte persone hanno temuto un aumento delle spese bancarie e hanno fatto la corsa al bancomat per prelevare quanto più contante possibile, spesso spendendo tutto nei supermercati. Questa precauzione risulterà inutile perché i nostri soldi potrebbero non essere al sicuro nemmeno sotto il materasso. Gli esperti, considerando la forte crisi economica, tendono a consigliare altri metodi precauzionali.

Una mossa intelligente potrebbe essere quella di diminuire i propri debiti, provando ad inserire assicurazioni per proteggere il conto corrente e aprire un secondo conto, nel caso in cui ce ne fosse bisogno. A breve arriveranno i soldi del Decreto Aiuti, destinati alle persone che hanno un reddito inferiore ai 35 mila euro.

Questi bonus, pur non risolvendo il problema in maniera definitiva, potrebbero garantire maggiore potere d'acquisto ad alcuni milioni di cittadini italiani.

Insomma, non è proprio il momento ideale per acquistare una casa attraverso un mutuo. Se stai pensando di fare un passo del genere, devi assolutamente tutelarti, facendoti consigliare da un consulente esperto.

Fai attenzione ai tassi, perché stanno aumentando e non erano mai stati più alti da quando l’Italia ha iniziato ad adottare l’euro. Se proprio non puoi rinunciare a questo acquisto, almeno fallo con cautela.