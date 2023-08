Vacanze glamour: cosa mettere in valigia per partire senza rinunciare allo stile

Quando si organizza un viaggio una delle preoccupazioni maggiori riguarda cosa mettere in valigia per la vacanza, dato che è necessario valutare con attenzione tanti aspetti come il clima, la location e le attività che si faranno durante il soggiorno.

Bisogna poi tenere conto del mezzo di trasporto, in quanto mentre viaggiare in auto permette di avere più spazio e libertà, uno spostamento in treno o in aereo comporta maggiori limitazioni.

Per sentirsi a proprio agio in ogni circostanza viene spesso la voglia di portare tutto con sé, tuttavia è opportuno cercare di selezionare capi e prodotti per viaggiare comodi. Ovviamente non bisogna rinunciare allo stile in vacanza, basta scegliere con attenzione il contenuto della valigia per avere l’outfit e gli accessori giusti per ogni occasione.

I profumi sono un accessorio irrinunciabile in vacanza

Un accessorio immancabile in valigia da portare in vacanza sono i profumi, da scegliere in base alla destinazione e al tipo di attività programmate.

Per esempio, per un viaggio all’insegna del relax al mare si potrà optare per un profumo fresco dalle note floreali, magari preferendo una fragranza vanigliata per l’aperitivo o la cena. Per una vacanza in montagna, invece, si potrà indossare un profumo muschiato e legnoso, con note olfattive aromatiche che si abbinano perfettamente con l’ambiente circostante.

Tra i profumi perfetti da mettere in valigia ci sono le fragranze di Jeroboam, una giovane marca francese che propone esperienze olfattive originali e coinvolgenti. Si tratta di prodotti come Gozo Jeroboam, disponibile sul sito di 50 ml e presso l’omonima boutique a Milano, entrambi specializzati nella vendita di profumi e prodotti beauty di nicchia.

Gozo Jeroboam è un profumo fiorito unisex che evoca l’atmosfera mediterranea, una fragranza avvolgente e sensuale con aromi esotici che danno un tocco misterioso e affascinante.

I prodotti di make-up da mettere in valigia

Oltre al profumo è importante scegliere quali prodotti di make-up portare in vacanza, anche in questo caso selezionando solo lo stretto necessario ma senza rinunciare a un po’ di glamour e stile.

Innanzitutto, è opportuno avere una base trucco poco coprente, per evitare che soffochi eccessivamente la pelle soprattutto in estate, per esempio scegliendo delle creme coloranti di varie tonalità. Inoltre, per non doversi portare dietro l’illuminante è possibile mettere in valigia un blush luminoso, da usare all’occorrenza anche come ombretto.

In caso di bronzer, invece, è consigliabile puntare su tonalità neutre per il classico look da mare, evitando invece le nuance aranciate e rossastre per non causare l’effetto della pelle che sembra bruciacchiata al sole.

Oltre a una base trucco leggera, è importante portare in vacanza un make-up più adatto alla sera, come un eyeliner grafico per dare consistenza al look e ottenere subito un viso più luminoso, oppure degli ombretti waterproof. In base al tipo di trucco bisogna poi scegliere i prodotti labbra, tra cui un balsamo labbra colorato e dei rossetti cremosi più versatili rispetto al classico rossetto liquido.

Come scegliere l’outfit giusto per delle vacanze con stile

Il look da viaggio deve essere comodo ma con stile, scegliendo con attenzione gli abiti giusti per un outfit confortevole ma allo stesso tempo anche cool e alla moda.

Un approccio molto in voga tra le celebrities è lo stile tomboy, ossia un look pratico con pantaloni skinny o dal taglio maschile, una giacca grande o un giubbino in pelle. Anche una tuta sportiva ma glam è adatta a un viaggio, da abbinare con una felpa con zip, uno zainetto e delle immancabili sneakers colorate.

Per un aperitivo o una passeggiata è importante avere un abito in cotone leggero, fresco e ampio, un capo davvero versatile che può essere indossato in varie stagioni, con o senza collant.

Ai piedi si possono indossare delle sneakers, oppure delle espadrillas o perfino dei tacchi per un evento più glamour, aggiungendo un cardigan o una giacca in caso di vento fresco. Ovviamente non possono mancare dei jeans in valigia, inoltre per chi ama l’eleganza un outfit perfetto in vacanza basta abbinare i jeans con una camicia e delle ballerine.