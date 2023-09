Nuovi ritiri: 23 prodotti cosmetici per sostanze pericolose, coinvolte grandi marche

Nuova ondata di ritiri di prodotti cosmetici contaminati e segnalati da un sistema di allerta per i prodotti non alimentari.

Una nuova allerta agita il mondo dei cosmetici in Europa, poiché RAPEX, il sistema europeo di allerta rapido per i prodotti non alimentari, segnala una serie di ritiri di prodotti contenenti Lilial (BMHCA). Questa sostanza, classificata come genotossica e vietata come ingrediente nei cosmetici dall’ormai lontano marzo 2022, continua a creare preoccupazione in quanto molti shampoo, saponi e deodoranti contenenti Lilial sono ancora in circolazione sul mercato.

Il Lilial, conosciuto anche come Buthylfenil Methylpropional o BMHCA, è stato oggetto di ritiri precedenti, come la Crema solare viso & corpo Bilboa, il gel doccia Vetyver Malizia Uomo e un body lotion Nivea. Tuttavia, il problema non sembra essere risolto, con il salvagente che riporta la presenza di Lilial nell’Infasil neutro extra delicato vapo, che continua a essere venduto.

La ragione principale dei ritiri è la stessa: la presenza del BMHCA (Lilial) può comportare rischi per il sistema riproduttivo, la salute fetale e causare sensibilizzazione cutanea.

Ecco la lista dei prodotti usciti dal mercato

Ecco una lista dei lotti ritirati dalle autorità italiane e segnalati nel Rapex: Natural Care Muschio Bianco sapone liquido; Lycia Deo Evolution deodorante; Clinians Attiva antistress tonico rinfrescante; Exotic Comin Parfum pour femme profumo; Dove Invisible Dry deodorante; Comin Desiderio profumo; NeutroMed Magic doccia schiuma; Vidal muschio bianco schiuma da barba; Vidal Vitality schiuma da barba; L’OREAL PARIS Studio Line – Fix&Shine schiuma per capelli; Malizia Malizia Musk deodorante; Palmolive Palmolive Man shampoo antiforfora;

Palmolive Bellezza Splendente shampoo; Natural Care Natural Care con antibatterico, Sapone liquido con antibatterico con glicerina; Infasil Intimo purity Sensazioni naturali con camomilla, sapone intimo; Nivea Gel Extra Strong, Hair styling gel 150 ml; Breeze Neutro (lotti: AG0251 AG0273 AG1152 AG2203), deodorante spray; NATURA OIL Doccia Oil Natura, olio doccia; Palmolive Morbidezza e Lucentezza, shampoo; Nivea Black & White invisible, deodorante spray; Nature Oil Latte corpo; Palmolive Hygiene Plus, sapone liquido per le mani; Police Sunscent, doccia schiuma.

Ciò che desta perplessità è il fatto che, nonostante il Lilial sia vietato nelle formulazioni cosmetiche da oltre due anni, molti di questi prodotti sono ancora in circolazione. Le aziende avevano la possibilità di vendere le rimanenze, note come “salva scorte“, fino al 1° marzo 2023, ma dovrebbero aver smesso di venderli da allora. Tuttavia, sembra che ci siano delle discrepanze tra le interpretazioni delle aziende e le azioni delle autorità di controllo.

Cosmetica Italia ha sottolineato che i produttori non sono obbligati a ritirare dal commercio i prodotti immessi prima del divieto, mentre la Confcommercio ha dichiarato che è necessario il ritiro di tutti i prodotti cosmetici contenenti la sostanza. Questo solleva importanti domande sulla responsabilità dei negozi nell’assicurarsi che questi prodotti non siano più in vendita.

In un momento in cui la salute dei consumatori è in gioco, è essenziale che le aziende e le autorità competenti collaborino per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e per evitare ulteriori rischi per la salute pubblica.