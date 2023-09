Test visivo: hai visto prima la donna o il teschio? Rivela la tua vera personalità

Vuoi scoprire quanta importanza dai al tuo aspetto esteriore? Grazie a questo test potrai scoprirlo in pochi minuti.

L’aspetto esteriore è ovviamente ciò che le persone notano come prima cosa e in base a come ci si presenta si può fare una certa impressione, a volte positiva e in altri casi più negativa.

Anche per questa ragione in tanti tengono molto al loro aspetto esteriore e a presentarsi sempre curati e in ordine; inoltre, è un desiderio personale curarsi in particolar modo ed essere felici di se stessi quando ci si guarda allo specchio. Se quello che vuoi capire è quanto effettivamente tieni alla tua estetica, questo è il test che stavi cercando: dovrai semplicemente osservare l’immagine qui sopra e cercare tra i profili del test il profilo corrispondente alla sagoma che hai notato a colpo d’occhio e senza indugiare troppo sulle figure. Ti informo che il test non si basa su dati scientifici, pertanto va inteso per puro divertimento.

I profili del test: la sagoma che ti ha colpito subito

Se a colpo d’occhio hai notato la sagoma della donna che si specchia significa che ti interessa molto come appari esteticamente. Per te l’aspetto fisico non è tutto, ma ha un grande valore nella tua vita. Vuoi essere sempre ordinato ed elegante e per questa ragione sarà impossibile vederti con i capelli disordinati o qualche accessorio fuori posto. Tendi a guardarti molte volte allo specchio in modo tale da assicurarti di essere sempre impeccabile.

Se invece come prima cosa hai notato il teschio significa che non dai troppa importanza alla tua estetica. Si tratta di un aspetto che non ti interessa particolarmente e per questa ragione non utilizzi prodotti per il viso, per esempio, e non presti troppa attenzione agli abbinamenti dei vari capi di abbigliamento. In alcune occasioni tendi a trascurarti un pochino, ma non ci fai nemmeno caso perché sei orientato su altri interessi.

Se invece hai scorto a colpo d’occhio entrambe le figure significa che sei ossessionato dal tuo aspetto esteriore. Pensi che l’apparenza sia tutto e per questa ragione devi sempre essere impeccabile, senza nemmeno una minima piega sui vestiti o un capello fuori posto. Sei talmente tanto interessato a questo aspetto che trascorri diverse ore a eseguire trattamenti per mantenere il viso giovane e per apparire sempre al meglio. Di sicuro non usciresti mai di casa in tuta.