Questa parte del frigo è piena di batteri e non l’hai mai pulita: grosso rischio salute

C’è una zona nel frigo che tutti si dimenticano di pulire, è spesso sottovalutata ma è veramente ricca di germi e batteri: ecco quale

Con il rientro dalle vacanze, c’è bisogno di riorganizzare il tutto, soprattutto in casa. Settembre è il mese degli inizi, dei rientri, dei buoni propositi, si cerca di ritornare alla vecchia routine e ai ritmi di sempre. La prima cosa che si fa ogni volta che si torna a casa dopo le vacanze è la spesa, perché il frigo rimane quasi sempre vuoto, ma anche la pulizia della casa.

Si comincia sempre dallo svuotare le valigie e fare le lavatrici, dopodiché si lava il bagno che è solitamente il luogo più sporco di tutti in cui si annidano i batteri, anche se non ci siamo in casa. Dopodiché si igienizzano gli elettrodomestici come il frigo che è l’unico a rimanere acceso sempre e che accoglie gli alimenti, quindi deve essere sempre igienizzato.

Ultimamente si stanno facendo sempre più strada i rimedi naturali, soprattutto per pulire tutto ciò che è a contatto col cibo. Sappiamo bene che i detergenti commerciali siano ricchi di agenti chimici e mettono a rischio la nostra salute e l’ambiente che ci circonda. Uno dei metodi naturali migliori per la pulizia del frigo è senza dubbio l’aceto che è germinizzante, ma anche il limone, il quale permette anche di donare all’elettrodomestico un bel profumo. Tuttavia, c’è una zona del frigo che viene sempre sottovalutata nella pulizia: scopriamo qual è.

La parte di frigo piena di batteri che non puliamo mai è proprio questa

Tutti gli elettrodomestici che hanno a che fare con il cibo vanno sempre igienizzati a fondo, questo va ricordato continuamente. Spesso, per via della fretta o per superficialità, alcuni elettrodomestici vengono trascurati nella pulizia. È il caso del frigorifero che non viene pulito completamente perché ad essere trascurate sono le guarnizioni. Quando queste si scoloriscono, a livello estetico danno una brutta impressione. Ci sono però dei rimedi efficaci ma semplici per pulirle.