Dopo i 40 puoi ravvivare il taglio con il colore. Risultato perfetto anche senza tagliare

Se hai superato i 40 e vuoi rinnovarti senza tagliare i capelli, ti basta optare per i colpi di sole. Ecco come fare.

Superare i 40 può portare un improvviso bisogno di apportare dei cambiamenti nel proprio aspetto, partendo proprio dai capelli. Cosa fare, però, se questi sono già molto corti o se, più semplicemente, non si ha proprio voglia di cambiare? Forse non lo sai ma il colore può fare la differenza facendo apparire un taglio sotto una luce tutta nuova e da scoprire.

Il trucco sta nel capire quale colore è più adatto per ottenere l’effetto desiderato e come applicarlo nel modo giusto. Dopo aver visto come coprire le imperfezioni della pelle con un semplice fondotinta migliorando così il viso, ecco quindi alcune dritte per dare una svolta al tuo colore senza l’uso delle forbici.

Come colorare i capelli per cambiare aspetto senza usare la forbice

Quando cambia il tempo, ci si approccia ad una vacanza o si respira semplicemente un’aria diversa, tutto in noi sembra cambiare e può capitare di sentire il bisogno di riflettere questo cambiamento anche nel proprio aspetto. Uno dei modi con cui si può agire in tal senso sono proprio i capelli. Sopratutto dopo i 40 anni, infatti, si può aver voglia di cambiare senza snaturare però un taglio che si sente ancora proprio o che si ama in modo particolare. Ecco, quindi, che per farlo si può agire sul colore. Con dei semplici colpi di sole o con uno shatush si può infatti portare luce in punti particolari della testa e, di conseguenza, del viso.

Se hai i capelli molto corti puoi apparire più fresca e spiritosa applicando dei colpi di sole sulle punte. In questo modo otterrai un aspetto particolarmente fresco e adatto al periodo estivo. Per le lunghezze medie puoi lavorare sulla zona frontale, effettuando delle schiariture studiate ad hoc per donare luce sul tuo volto. I capelli lunghi offrono ovviamente molti spunti. Lo shatush donerà più leggerezza al taglio portando anche luce al viso. I colpi di sole sono invece perfetti per coprire i capelli bianchi e per donare al contempo maggior luminosità allo sguardo.

Andando al colore, il consiglio è quello di partire sempre da quello base per poi scegliere quanto osare. In questo modo si eviteranno erorri dei quali pentirsi. In genere, quindi, se non si vuole esagerare troppo basta schiarire i capelli di un paio di toni. In alternativa si può osare qualche contrasto in più e, complice l’estate, potresti addirittura optare per un cambio radicale che vada sul rosa o sul verde chiaro. Tutti colori molto spiritosi ma che se si amano risultano più indicati in questo periodo dell’anno. Insomma, le possibilità sono davvero tante e tutte da sperimentare. Ciò che conta è scegliere quella che si sente più adatta al proprio modo di essere. In questo modo ti vedrai diversa e ti apprezzerai di più senza troppa fatica.