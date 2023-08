Tina, Gianni o Tinì? Il tuo opinionista di U&D preferito racconta tanto della tua personalità

Preferisci l’energia di Tina, l’introspezione di Gianni o la compostezza di Tinì? Il tuo opinionista preferito racconterà molto di te

Uomini e Donne è probabilmente il programma Mediaset più seguito di sempre, ma diciamocela tutta, non sarebbe proprio lo stesso senza i suoi storici opinionisti! Le dinamiche all’interno del programma di punta di Maria De Filippi non mancano mai, motivo per cui gli iconici Gianni, Tina e Tinì sono indispensabili non solo per farle emergere al massimo, ma anche per mettere un po’ di pepe in più: il nostro test di oggi, infatti, è dedicato proprio a loro!

Tina e Gianni sono da tempo dei veri e propri pilastri per la trasmissione: entrambi, infatti, non si sono mai tirati indietro quando c’era qualcosa da dire o riportare e, spesso e volentieri, i loro pareri hanno trovato riscontri positivi non solo tra il pubblico a casa, ma direttamente nella realtà dei fatti. Molte volte, infatti gli opinionisti sono stati lungimiranti e, nel bene o nel male, hanno visto quello che in pochi erano riusciti effettivamente a scorgere in determinate dinamiche.

Tinì, rispetto ai precedenti, siede sulla sedia bianca da meno anni ma è riuscita comunque a farsi voler bene. Rispetto a loro, è molto più silenziosa e parla solo quando davvero sente qualcosa di importante da dire. I suoi modi dolci e composti, inoltre, hanno trovato la benedizione anche tra Dame e Cavalieri del parterre, che raramente riescono a discuterci data la sua incredibile educazione. E a te quale opinionista piace di più? Scegline uno e, scorrendo in basso, troverai il profilo corrispondente.

Gianni, Tina o Tinì? Scegli un opinionista e ti dirò di più di te

Prenditi qualche secondo se non hai effettivamente mai pensato alla questione: in quale opinionista ti rivedi di più? Con quale preferiresti trascorrere qualche ora del tuo tempo? Fa un bilancio e scegli il tuo preferito: dopodiché, scorri in basso e scopri come questa decisione può, in qualche modo, descrivere alcuni lati del tuo carattere.