Le unghie sposa dell’estate sono chic: le ispirazioni nail art che ti faranno brillare con eleganza

Per il giorno del tuo matrimonio estivo, scegli di decorare le unghie con le nail art più eleganti del momento: semplici ma super chic

Come accade ogni anno, i fiori d’arancio sbocciano più che mai nella stagione calda. L’estate è per molte il periodo prediletto per scegliere la data del giorno più bello: il matrimonio. Dopo mille preparativi non resta che pensare agli ultimi dettagli, ma può capitare di non aver ancora scelto un aspetto fondamentale di quello che sarà il look da sposa. Quale nail art scegliere? Sicuramente l’obiettivo, anche in estate, sarà puntare sull’eleganza.

Inevitabile dunque che per le nozze si debba mettere da parte ogni animo rock e trasgressivo, in favore di unghie più soft e delicate. Ma nella bella stagione c’è qualche possibilità in più di giocare con un tocco speciale. Via libera dunque, alle nuances pastello più leggere sui toni del rosa, ma anche alla luminosità estrema.

I trend del momento riportano alla ribalta la bellezza dei colori perlati, che riflettono la luce restituendola alla sposa. Le mani d’altra parte, durante quel giorno saranno sicuramente al centro dell’attenzione. Non c’è tempo da perdere dunque: è il momento di sfogliare tra le più belle ispirazioni da non perdere nell’estate 2023.

Classe e shine: le nail art da sposa che conquisteranno il grande giorno

Essere impeccabile per una sposa è il sogno più grande. Tutti dovranno restare a bocca aperta per la sua bellezza e la cura dei dettagli in questo caso è fondamentale. Ecco allora che, per andare sul sicuro, non resterà che attingere ad una delle più belle nail art provenienti dal web, che segnano il trionfo assoluto dello stile chic, ma senza cadere nella monotonia.

Sono incantevoli, eleganti e fuori dal comune. Le unghie effetto ‘shell’ sono la scelta ideale per le spose che non vogliono passare inosservate. Il bianco perlato è mescolato in una base neutra che dona un risultato super brillante e sui toni del bianco. Perfette per l’occasione, saranno abbinabili praticamente a qualunque vestito.

Per le più romantiche che amano non osare troppo, un classico che non passa mai di moda. Strass e glitter fanno la felicità di chi ama sentirsi una vera principessa e deve esserlo soprattutto in quel giorno speciale. Un colore nude sarà la base perfetta per accogliere questo tipo di nail art, personalizzabile secondo i propri gusti. In questo caso, una lunetta brillante compare su alcune unghie, mentre sulle altre una cascata di delicati brillantini argento diventa protagonista.

Creativa e sofisticata, una valida alternativa è quella del design e delle micro-pitture. Realizzate a mano con un pennellino sottilissimo per nail art, si posano delicatamente su un’unghia neutra, trasformandosi in una decorazione artistica che ricorda il pizzo. Per aggiungere un po’ di luce, una foglia oro condisce il tutto.

Il trend del perlato trova la sua massima espressione in queste unghie. Delicate e armoniose, sono perfette per la sposa che non vuole limitarsi ad indossare sulle sue mani soltanto il solito bianco. In ognuna delle dita infatti, compare una nuance in tema prettamente estivo, resa luminosa dalla texture brillante. Quattro stili diversi tra cui scegliere per essere una sposa al top, a partire dalle mani!