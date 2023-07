Macchie e sporco, la moquette non è mai pulita: questa volta vinciamo noi

Bellissima da vedere, ma la moquette non è facile da lavare e le macchine per togliere lo sporco non bastano: con questi prodotti ci togliamo ogni pensiero

Fino agli anni ’90 andava molto di moda, ma negli ultimi tempi è diventata una scelta meno abituale. Sto parlando della moquette, sempre bellissima da vedere ma non così semplice da tenere pulita.

Da una parte c’è la sua morbidezza, la possibilità di camminarci sopra a piedi nudi, la bellezza che dà ad una stanza. Dall’altra però c’è il problema di tenerla sempre pulita anche perché non è mai semplice capire che cosa si nasconde. Eppure briciole, polvere, peli di animali, batteri, tutto finisce lì dentro e non ce ne accorgiamo nemmeno.

Ecco perché la nostra moquette deve essere sottoposta a pulizia costante, in modo da non far accumulare la sporcizia. Ma anche a lavaggi più profondi, da effettuare almeno un paio di volte all’anno. Ci serve per eliminare gli acari della polvere, le muffe ma anche altri allergeni che possono provocare problemi di salute a chi ha problemi respiratori oppure è vittima di allergie, anche a sua insaputa.

Una bella pulizia della moquette aiuta a mantenere sempre elevata la sua qualità e ad allungarne la vita. Ma c’è un problema di fondo che non è legato all’ordinario. Perché può capitare che sulla moquette, esattamente come su tutti gli altri tipo di pavimenti, cadano cibi o liquidi che macchiano. Se togliere una macchia dal pavimento in mattonelle è facile, qui diventa tutto più complicato e quindi servono alcuni trucchi.

Macchie e sporco sulla moquette, con questi trucchi non sbagli mai

Il vero segreto è la velocità. Prima ci accorgiamo delle macchie sulla moquette, prima operiamo per rimuoverle e più facile sarà farle sparire. Se invece facciamo passare del tempo, è la fine e possiamo dire addio alla nostra copertura

Uno dei nemici più duri da battere è certamente il vino. Bastano poche gocce per fare un disastro, anche se nessuno lo fa apposta. Per eliminare la macchia, se agiamo per tempo, in realtà è sufficiente un po’ di acqua tiepida aggiungendo un bicchierino di sapone di Marsiglia. Per tamponare, in attesa di pulire, però possiamo circondare la macchia con dell’amido di mais o del sale grosso che servono per assorbire il liquido.

Se però la macchia di vino non è recente, allora ci servono altri rimedi naturali. Come del succo di limone mescolato con un po’ di sapone liquido. Passiamolo sulla macchia con un panno umido e farà effetto. Ma possiamo anche pretrattare la macchia con un po’ di dentifricio. Lo lasciamo agire per alcune ore prima di pulire con un panno imbevuto di acqua ossigenata e sapone liquido.

Cosa fare invece con le macchie di olio, anche quello che usiamo per il trucco? Anche in questo caso il primo rimedio è essere rapidi. Tamponiamo immediatamente la chiazza di olio con un panno oppure della carta assorbente, senza strofinare operò perché questo spingerebbe la macchia sul fondo.

Il metodo più incisivo è con alcool denaturato, sempre tamponando la macchia con un panno, oppure coprire la macchia con abbondante bicarbonato di sodio. Lasciamolo agire per un’ora prima di trattare la superficie con un panno.