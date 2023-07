Evita di fare questo gioco con il tuo bambino: potresti metterlo in pericolo!

Se fai questo gioco potresti fare del male al tuo bambino in modo irreversibile. Scopri cosa c’è sa sapere e agisci di conseguenza!

La crescita degli infanti è un aspetto particolare della genitorialità che non va assolutamente e per nessuna ragione preso sotto gamba. Risulterebbe infatti facile pensare che magari non comporti nulla un gesto fatto durante il primo anno del bambino o nei successivi tre, ed allo stesso tempo anche magari un giochino che a noi sembra innocuo ma che in realtà può comportare dei danni irreversibili per lui e per la sua crescita. Sembra davvero sempre tutto così semplice ma in realtà non è per niente così. Bisogna stare attenti e fare attenzione a mille problematiche che si possono creare.

Se fare il genitore sembra una passeggiata allora vuol dire che non si ha la benché minima idea di quel che la genitorialità è in realtà. Soprattutto per quanto riguarda il primo anno di vita ci sono degli aspetti che possono risultare così nocivi per il bambino in fasce che anche il solo pensiero possono dare i brividi a tutte le mamme ed i papà.

Se poi si pensa che addirittura quello che sembra un gioco innocuo può portare dei danni davvero irreversibili, ecco che i brividi ci sono davvero. Scopri tutto quello che devi sapere a riguardo ed evita accuratamente di fare questa cosa!

Non fare questo gioco col tuo bimbo, i danni sono irreversibili!

Ci sono tanti consigli a cui puoi fare riferimento per quanto riguarda le fasi della crescita del tuo bambino. Se invece pensi che anche solo un gioco innocuo non sia nulla di chè, scopri subito quanto segue.

Molte volte i genitori amano fare il gioco del vola vola con il proprio neonato. In pratica il gioco consiste nel tenere il neonato fra le braccia e fargli fare dei piccoli saltellini dalle braccia al cielo. I saltelli sono piccolissimi e per questo sembra un gioco assolutamente innocuo e senza la minima possibilità che si generino problemi. In realtà non è assolutamente così.

Nel primo anno di vita soprattutto il bambino non ha ancora sviluppato un cervello che sia grande quanto la scatola cranica. Per dirla in breve ed in modo semplice. Il cervello del bambino non è ancora del tutto formato e il gioco del vola vola potrebbe creargli dei veri e propri trauma cranici.

Il gioco del vola vola può causare una vera e propria sindrome del bambino scosso. Inoltre questo può comportare convulsioni, traumi e a volte, purtroppo, anche la morte. Come se non bastasse, ovviamente lo scuotere il bambino può comportare anche il fiorire di alcune disabilità motorie.

Anche se il bambino sorride e sembra felice questo non significa che il suo cervello non stia subendo danni. In realtà infatti i danni non potrebbero essere percepiti nemmeno in breve periodo. Proprio per questo il tutto può risultare letale. Evitate assolutamente di fare questo gioco se non volete mettere il vostro bambino in pericolo di vita!