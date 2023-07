Royal Family, è ufficiale: la futura Regina comincerà a breve l’addestramento militare

Grandi novità nella Royal Family: la Principessa è pronta per prendere parte ad un programma intensivo all’interno delle forze armate.

Tra scandali, polemiche e litigi, non è passato molto tempo da quando la famiglia reale è stata al centro della cronaca rosa, ma come sappiamo in Europa esistono diverse Royal Families e infatti la protagonista di oggi è una futura Regina. Si tratta della Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia, che un giorno succederà al padre Haakon diventano la prima sovrana donna nella storia del Paese.

Un grande onore ed onore, che ovviamente la neo diciannovenne cerca di portare avanti con grazia e rispetto. Nonostante abbia festeggiato il compleanno pochi mesi fa, in realtà, non è passato molto tempo dal gala tenuto in occasione della maggiore età. Infatti quest’ultimo è stato posticipato più volte a causa della pandemia. Al banchetto erano numerosi gli invitati, che includevano, oltre agli amici e ai familiari della festeggiata, anche membri di altre casate europee.

Tra questi, il Re Felipe di Spagna, la coppia regnante d’Olanda e i principi ereditari di Danimarca. Non sono mancati nemmeno i futuri eredi al trono. Tra loro la Principessa Elisabeth del Belgio, la Principessa Catharina-Amalia d’Olanda e la Principessa Estelle di Svezia. Un evento dunque unico, non solo per la qualità degli invitati ma per il fatto che si tratta della prima volta in cui le suddette future Regine, inclusa Ingrid, hanno sfoggiato una delle corone di famiglia. Un vero privilegio, che pochi nella storia hanno avuto la possibilità di avere. E presto, riuscirà a stabilire un nuovo primato.

La Principessa alle armi

Un giorno la Principessa diventerà Regina e come tale assumerà il comando delle forze armate. Perciò insieme ai genitori ha deciso di fare un po’ di esperienza nel campo. Tra qualche mese si arruolerà nell’esercito norvegese, come annunciato dal Palazzo Reale. Infatti solo poche settimane fa si ha terminato gli studi di scuola superiore e ora è pronta per cominciare il prossimo capitolo della sua vita, uno dei tanti che la prepareranno un giorno a governare il paese.

Dopo l’estate lavorerà come assistente scolastica in una scuola primaria e a gennaio comincerà un servizio militare di 12 mesi presso il campo Skjold di Indre Troms nella Brigata Nord. Questo l’annuncio della corte reale: “Dopo il periodo di reclutamento, alla Principessa verrà assegnata una posizione di servizio e completerà un periodo professionale con un’istruzione più specifica seguita da un periodo di formazione e pratica di reparto”.

Secondo il sito web dell’esercito norvegese, i membri del Battaglione del quale Ingrid farà parte sono specialisti che, tra le altre cose, lavorano con strutture di difesa, ponti e altre costruzioni. Come accennato in precedenza, il sovrano di Norvegia è anche comandante in capo delle Forze Armate norvegesi e, in quanto futura regina di Norvegia, il servizio militare della Principessa Ingrid Alexandra sarà parte integrante dei suoi compiti futuri.