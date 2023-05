Bolletta alle stelle e cibo mal conservato: non servono i Nas, solo qualche trucco in frigo

Un frigoo sempre efficiente e pulito ci fa risparmiare su tutto: se fai sempre così non puoi sbagliare, qualche trucco



Se fossimo in un mondo magico, frigorifero e freezer si pulirebbero da soli. Invece nel mondo reale c’è da fare la massima attenzione, perché ritardare in questo lavoro, oppure trascurarlo significa due cose. Conto più salato e aumento dei rischi per gli alimenti.

Abbiamo chiarito che con il frigo e il freezer non si scherza, ma c’è anche bisogno di usare gli strumenti giusti per pulirli. Lo scopo principale è quello di evitare la formazione di muffe o batteri nocivi, ma anche di cancellare i cattivi odori provocati da una scorretta conservazione degli alimenti al fresco. Al contrario quindi, una pulizia corretta del frigorifero ci aiuta ad evitare tutto questo, compresi gli sprechi di cibo.

Cosa serve per considerare adeguatamente pulito il frigorifero? Non ci sono regole. O meglio una sola: farlo con una certa regolarità, senza far passare troppo tempo da una volta all’altra. Ma anche senza esagerare, perché nessuno ti dice di farlo tutte le settimane: può bastare una volta al mese, se fatto bene.

Questo è un lavoro che, se ci organizziamo bene e sappiamo come muoverci, può essere risolto in pochi minuti e non richiede nemmeno troppa fatica. Già, ma qual è il momento migliore per farlo?

Intanto ti dò un consiglio che vale sempre: approfittane quando è quasi vuoto, prima di andare a fare la spesa. Ci sarà meno da tirare fuori e sarà pronto per accogliere tutto quello che ci mettiamo.

Frigorifero sempre efficiente, i piccoli trucchi da usare sempre in casa

Ora passiamo all’azione, senza tremare. Ci servono, una spugnetta pulita, un panno pulito per risciacquare e una bacinella di acqua tiepida da allungare con un bicchierino di aceto, un cucchiaino di bicarbonato oppure acido citrico e quindi il succo di mezzo limone.

A quel punto andiamo con ordine. Svuotiamo tutti i ripiani del frigorifero e, se siamo nei mesi caldi, mettiamo gli alimenti più deperibili in una borsa frigo. Intanto che ci siamo, facciamo anche un po’ di selezione: se vediamo conserve o altri vasetti aperti da troppo tempo eliminiamoli. E controlliamo le scadenze degli altri cibi, ricordandoci di tenere più a portata di mano quello che scade prima.

A quel punto rimuoviamo anche i ripiani, i cassetti e tutto quello che può essere tirato fuori senza fare danni. Una volta fuori laviamo accuratamente con la spugna e lasciamo asciugare. Poi puliamo le guarnizioni sempre con la spugna inumidita, le ripassiamo con lo straccio e asciughiamo. Con un canovaccio pulito asciughiamo anche griglie e cassetti, prima di rimetterli al loro posto e ricomporre il frigo.

Ora che hai visto tutto questo, un ultimo consiglio. Mai riempire all’eccesso il frigo, così come il freezer: se l’aria fredda riesce a circolare liberamente e manteniamo sempre una temperatura fra 3° e 5° spenderemo anche meno nelle bollette.