Isola dei Famosi, paura tra i naufraghi: “Di colpo è arrivata e poi è scomparsa”

Grande panico tra i naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Qualcosa di inaspettato è accaduto alcune ore fa.

E’ passato più di un mese ormai dall’inizio della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta ancora una volta da Ilary Blasi. Per lei si è trattato di un grande momento, visto che questa è la prima edizione che presenta da single.

Lo scorso luglio infatti è stata annunciata la sua separazione da Francesco Totti. Una notizia che ha scioccato i fan della coppia, anche se già da qualche settimana si rincorrevano delle voci che li vedevano nel bel mezzo di una crisi coniugale. E pensare che la coppia era considerata tra le più solide e amate dello star system italiano. Al fianco di Ilary ci sono i due opinionisti che aiutano a vivacizzare ogni singola puntata. Stiamo parlando della new entry Enrico Papi e della confermatissma Vladimir Luxuria, apprezzata soprattutto per il suo carisma e la sua onestà. In queste settimane i naufraghi ne hanno passate di tutti i colori e in questi giorni molti di loro sanno davvero soffrendo la fame.

Nonostante le varie prove ricompensa il cibo non è mai sufficiente e sempre più naufraghi stanno cercando di lottare per arrivare alla fine. Infatti mancherebbero solo quattro settimane prima del termine del reality, a meno che la produzione non decida di allungarne la durata come è stato fatto nella scorsa edizione, dove i naufraghi giunti in finale hanno vissuto sull’isola per ben 99 giorni. Un vero e proprio record. Chissà se qualcuno riuscirà a batterlo? In queste ore però a far discutere sono state delle dichiarazioni fatte da una delle naufraghe. Scopriamo insieme i dettagli.

La frase shock

In queste settimane non sono mancate le discussioni che hanno accompagnato molte giornate sull’isola. Non sono mancate per le battute e i momenti leggeri, complice anche la presenza di due volti noti della radio. Si tratta di Marco Mazzoli e Paolo Noise, che con gran sorpresa hanno deciso di partecipare al programma.

A fari discutere nelle ultime ore sono state delle dichiarazioni espresse da Nathaly Caldonazzo, la stessa che ha partecipato anche alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. A quanto pare quest’ultima quando si trovava ancora nell’isola di Sant’Elena ha affermato di aver visto un movimento di luce nel cielo stellato. Era la notte in cui c’è stata la tempesta e la Caldonazzo ha aggiunto di aver visto una scritta sulla sabbia: “Di colpo è arrivata e poi è scomparsa. Stavo pensando agli UFO, giuro, l’ho raccontato anche a Christopher. Ho pensato agli alieni davvero”.