Sotto il lavello o in un armadietto? Non ci sono dubbi, stai sbagliando tutto

Lo sportello sotto il lavello è molto comodo per tutti, ma ci sono oggetti della cucina che assolutamente non possiamo tenere lì: ecco perché

Avere una cucina sempre in ordine? Il sogno di tutti. Riuscirci ogni giorno, soprattutto quando ci sono più persone grandi e piccole, ma anche animali che girano per casa? Ecco, è più difficile. E allora ogni scomparto è utile per conservare, ma lo spazio sotto il lavello è davvero particolare e nasconde insidie pericolose.

Il principio è assolutamente corretto, perché in molte case lo spazio del lavandino in cucina ospita anche un armadietto più o meno grande. Di solito non ci sono cassetti, ma sicuramente spazio per conservare tutto quello che vogliamo tenere a portata di mano, a cominciare dai detersivi che ci servono in cucina.

Ma ci sono errori che molti commettono, facendo questo gesto, e succede quasi senza rendersi conto. Sono abitudini che portiamo avanti da anni, che abbiamo imparato dalle nostre mamme e nonne, ma adesso i tempi sono cambiati così come i prodotti per la casa e non solo

Il problema di fondo è in quel mobile passano anche i tubi. Giusto così, ma significa di fatto maggiore umidità, se non addirittura perdite. Quindi ci sono oggetti, ma anche alimenti, che mai ma proprio mai devono essere stipati lì.

Sotto il lavello o in un armadietto? I quattro errori più comuni in casa

Andiamo con ordine e vediamo cosa è vietato mettere sotto il lavello, a meno di non voler a tutti i costi rischiare la nostra salute. Partiamo da un oggetto comunissimo nelle nostre cucine, gli strofinacci puliti

Questo perché l’umidità all’interno del sotto lavello è terreno fertile per funghi e batteri che si attaccano ai tessuti. Poi, senza accorgerci di nulla, usiamo quegli strofinacci per asciugare piatti, posate e stoviglie, così combiniamo un disastro. L’abitudine peggiore però è mettere sotto il lavello strofinacci ancora bagnati e non puliti al meglio. Con l’umidità dei tubi, basta un attimo a produrre contaminazioni.

L’armadietto del lavello è anche nemico dei detersivi e delle pastiglie per la lavastoviglie.

Ovviamente è una scelta di praticità perché in genere l’elettrodomestico è vicino al lavandino e approfitta degli stessi scarichi. Quindi è naturale mettere lì quello che ci serve per farlo funzionare, ma è un errore, doppio. Uno perché i bambini fanno in fretta ad aprire l’armadietto e due perché l’umidità rovina le pastiglie.

Terzo errore comune, le scatole dei cartone e il motivo è sempre lo stesso. Se sotto il lavandino è umido o addirittura bagnato, facilmente passerà anche sul cartone. Quindi se vogliamo conservare qualcosa lì sotto, piuttosto usiamo contenitori in metallo oppure in tessuto impermeabile.

Infine attenzione ai piccoli elettrodomestici, come il mixer, lo sbattitore, il tostapane, il frullatore, il tritatutto. Per non occupare spazio negli armadietti, li ficchiamo lì sotto. Ma ci dimentichiamo che hanno una spina, cavi elettrici e l’umidità può provocare cortocircuiti. Quindi attenzione.