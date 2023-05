L’erede al trono omaggia la sua dolce metà con una speciale dedica: i sudditi si commuovono

Il Principe non ha saputo resistere e ha condiviso online una tenera dedica alla sua cara mogliettina. Scopriamo insieme i dettagli.

Non c’è nulla di meglio di una dedica scritta da un marito verso la propria moglie, soprattutto se si tratta di una coppia reale. In questi anni molti di noi hanno assistito a dei matrimonio royal da favola, che di hanno fatto sognare ad occhi aperti. Uno fra tutti quello di Kate e William, gli attuali principi del Galles.

I due si sono incontrati ai tempi dell’Università ma solo nel 2011 hanno deciso di convolare a nozze, che si sono tenute all’Abbazia di Westminster, la stessa che ha ospitato l’incoronazione dell’attuale Re Carlo e della sua consorte, la Regina Camilla. Però, come molti sapranno, non esiste solamente la Famiglia Reale inglese. Infatti in questi sono stati numerosi i matrimoni che hanno fatto breccia nel nostro cuore, dalle nozze del Re Felipe di Spagna con la ex giornalista Letizia Ortiz, a quelle tra il Principe ereditario di Danimarca, Frederik, e la commoner Mady Donaldson, originaria dell’Australia.

La loro è una vera e propria storia d’amore da film. I due si sono incontrati nel 2000, in occasione delle Olimpiadi di Sidney, dove il principe si era recato per rappresentare il suo paese e supportare gli atleti danesi. La stessa cosa hanno fatto anche altri membri reali, come l’attuale Re d’Olanda Willem Alexander e il Principe ereditario di Norvegia Haakon.

A quel tempo Mary lavorava nel mondo nel marketing ed era da poco uscita da una relazione di sette anni. La coppia si sarebbe incontrata in un bar. Secondo alcuni fonti, la donna non sapeva chi fosse Frederik né tantomeno i suoi amici anche loro reali. A loro detta è stato un vero e proprio colpo di fulmine, proseguito con una relazione a distanza durata diversi anni.

Un amore fiabesco

Nel 2002 Mary decide di lasciare la sua madrepatria e trasferirsi in Europa per avvicinarsi al suo ben principe. Una scelta che poi si rivelerà azzeccata visto che quest’ultimo dopo alcuni mesi decide di chiederla in sposa. E nel maggio 2004 la coppia convola a nozze in una cerimonia trasmessa in diretta tv.

Erano presenti i membri della maggiori casate europee, oltre ai familiari degli sposi, che includono la Regina Margrethe e il marito, il Principe Henrik scomparso nel 2018. Oggi il loro amore è più forte che mai, e nel corso degli anni ha dato alla luce ben 4 figli: il primogenito ed erede al trono Christian, Isabella, e i due gemellini, Vincent e Josephine.

La loro potrebbe sembrare fiabesca ma il loro amore è vero e duraturo. Non a caso la coppia ha da poco festeggiato 19 anni di matrimonio, un traguardo che non tutte le coppie riescono a raggiungere. E per commemorare questo bellissimo anniversario, il futuro re di Danimarca ha voluto condividere online un messaggio molto speciale.

“Oggi io e mia moglie festeggiamo il nostro anniversario di matrimonio. Un giorno molto speciale per entrambi, come ci piace ricordare, anche con i nostri quattro figli”… Quest’anno il giorno coincide con la Festa della Mamma. Quindi, un amore speciale per te, Mary, come sposa e come madre… E allo stesso tempo, vorrei dire buona festa della mamma a tutte le madri di tutto il Paese”.

Il romantico messaggio del principe ereditario è stata accompagnata ad una vecchia foto della moglie e della loro figlia, la principessa Josephine, mentre mangiano un gelato. Chissà quale dedica le riserverà il maritino per il ventesimo anniversario ma noi saremo qua per raccontarvelo.