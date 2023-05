La Royal Family trema: stesso e tragico destino di Lady Diana, sudditi in lacrime

La Royal Family trema dopo l’incoronazione di Re Carlo: lo stesso tragico destino di Lady Diana si abbatte su un componente della famiglia.

La Royal Family resta la famiglia reale più famosa e seguita al mondo. Prima la morte della Regina Elisabetta e poi l’incoronazione di Re Carlo III hanno riacceso i riflettori sulla famiglia reale inglese, sempre al centro di gossip e pettegolezzi. Se Carlo e Camilla, da quando sono diventati re e regina mantengono un basso profilo mettendo il bene del Paese davanti a tutto, a far parlare è la nuova generazione.

Il futuro della Corona inglese è nelle mani del Principe William, della moglie Kate e dei figli George, Charlotte e Louise di cui i sudditi inglesi sono perdutamente innamorati. Tuttavia, prima della drastica decisione di lasciare l’Inghilterra e trasferirsi negli Stati Uniti, anche il Principe Harry era il re dei cuori del popolo inglese. Proprio Harry sta facendo tremare la Royal Family e, stavolta, non per nuove rivelazioni bomba sulla propria famiglia.

Royal Family: il passato torna a far paura

Il tragico incidente avvenuto avvenuto a fine agosto nel 1997 in cui perse la vita Lady Diana è ancora sotto gli occhi di tutti. In auto con Dodi Al-Fayed e inseguiti dai paparazzi a Parigi, la mamma di William e Harry perse la vita in quel terribile incidente proprio insieme all’imprenditore egiziano. Quelle immagini sono tornate a galla in seguito alla notizia dell’incidente in cui sono rimasti coinvolti Harry e Meghan Markle nel tentativo di sfuggire ai paparazzi.

Secondo quanto ha fatto sapere la portavoce della coppia, Harry e Meghan, protagonisti di un evento a New York dove la Markle ha ricevuto il premio “Women of Vision”, sarebbero stati inseguiti in auto da paparazzi il cui atteggiamento sarebbe stato “molto aggressivo”. Nel tentativo di seminarli sarebbe iniziata una folle corsa che sarebbe potuta finire in tragedia.

Fortunatamente Harry e Meghan stanno bene, ma l’accaduto ha ricordato esattamente i momenti precedenti al terribile incidente che mise fine alla giovane vita di Lady Diana la cui morte ha lasciato una ferita incurabile nel cuore di Harry e William.

Stando a quanto ha raccontato il portavoce di Harry e Meghan e che ha riportato TGcom24, durante la folle corsa, ci sarebbero stati “collisioni sfiorate più volte con altri automobilisti, pedoni e persino due agenti di polizia”.

La notizia arriva pochi giorni dopo l’incoronazione di Re Carlo III a cui Harry ha partecipato con una toccata e fuga mentre Meghan, dopo essersi resa protagonista di un gesto ai funerali della Regina Elisabetta, ha preferito non esserci.