Ilary Blasi dopo l’addio a Totti si consola in una casa di lusso: dopo averla vista resterai senza parole!

La casa di Ilary Blasi dopo la separazione con Francesco Totti è completamente diversa. Scopri com’è oggi!

La conduttrice e showgirl sembra essere andata davvero ben oltre la sua storia con Francesco Totti. I due, considerati la coppia per eccellenza dell’amore all’italiana, purtroppo hanno finito per separarsi in questi ultimi anni. Bisogna dire che è stato davvero un momento duro, sia per la coppia che per i propri figli. Un momento che lei ha cercato di mantenere privato fino all’ultimo momento e che quando poi è uscito alla luce del sole le ha lasciato non poche ferite.

I motivi della rottura li conoscono tutti ed in modo ben chiaro. La storia è finita non proprio nel migliore dei modi e la loro separazione sta continuando in modo così difficile che i fan che furono della coppia non riescono davvero a sopportare questo dolore. I due infatti non sono assolutamente per nulla ed in alcun modo in sintonia e non si stanno separando in modo molto cordiale.

Non riescono a mettersi d’accordo proprio su nulla ed infatti si nota che spesse volte si diffondono notizie dei loro litigi all’interno delle aule dei tribunali per una separazione considerabile equa da parte di entrambi. Quello che si sa per bene è che la casa di cui non si fa altro che parlare è la casa. Una casa di sfarzo e lussi. Ilary Blasi l’ha resa in questo modo. Scopri com’è fatta!

Ilary Blasi ha una casa davvero perfetta. Tu l’avevi mai vista così?

Ilary Blasi ha una casa davvero da paura, con delle forniture che davvero sono da favola. Non si può immaginare quanto sia bella. La Blasi, di cui di recente abbiamo visto una sua veste molto esaustiva, ha reso casa sua un vero paradiso.

La casa in cui vive la Blasi, per essere precisi e mettere in chiaro il tutto, ha un enorme ascensore interno che viene utilizzato per spostarsi fra le varie unità della casa. La casa è ricchissima di spazi aperti costellati da muri portanti e torrette in stile marmoreo bianco.

La casa divisa su più livelli presenta un parquet in legno lucido bianco e tavoli in legno lunghissimi. Le luci hanno un effetto “steam” davvero molto interessante e sono davvero molto grandi. All’interno dell’abitazione poi si può trovare anche una rivisitazione in chiave ironica ed a forma d’arte del volto della conduttrice televisiva oggi alle prese con l’isola dei Famosi.

Sembra inoltre che le magliette del suo ex marito non siano più presenti all’interno dell’abitazione. L’opera d’arte firmata da Marco Lodola un tempo era affiancata da quella di Francesco Totti. Oggi invece sembra che stia da sola in mostra.

L’area relax è davvero immensa e dovrebbe essere il piano inferiore della casa. Non sono quindi comprese le stanze dei ragazzi che nelle stories quando vengono mostrate sono sempre ben curate. La casa è inoltre circondata da un vasto giardino ben curato che si occupa di dare recinzione all’intera abitazione. La villa è davvero enorme e sembra quasi una vera e propria dimora regale romana.